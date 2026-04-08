Zwarte rookwolken door grote brand bij tegelbedrijf in Overloon

Vandaag om 18:33 • Aangepast vandaag om 19:26

Bij een tegelbedrijf in Overloon is woensdagavond iets na zes uur brand uitgebroken. De vlammen slaan uit het dak van een loods aan de Rondweg. Zo'n dertig brandweerlieden zullen de loods gecontroleerd uit laten branden. 

Redactie

Grote rookwolken zijn in de wijde omgeving te zien. De Veiligheidsregio adviseert om ramen en deuren voorlopig gesloten te houden.

Op het dak van de loods zaten zonnepanelen die door de brand zijn verwoest. Delen van de zonnepanelen kunnen in de omgeving landen. 

Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand. Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten dat er geen gewonden zijn. 

Foto: SK-Media/Persbureau Heitink.
De rook is in de wijde omgeving te zien (foto: SK-Media/Persbureau Heitink).
