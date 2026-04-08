PSV-excuses, ziekenhuishack en hoornaarrel: dit gebeurde vandaag

Van PSV dat excuses maakt nadat een speler een antisemitisch lied heeft gezongen tot de Aziatische hoornaar waar we niet bang voor hoeven zijn. Dit zijn de vijf verhalen die je woensdag gelezen moet hebben.

PSV bood dinsdag excuses aan nadat speler Ryan Flamingo tijdens de kampioenshuldiging het antisemitische lied 'Wie niet springt die is een Jood' zong op het Stadhuisplein. De muziek werd direct stopgezet en de club benadrukt dat de speler geen kwade intenties had, maar het wel fout was. PSV kijkt verder terug op een 'fantastische dag' met duizenden supporters die het kampioenschap vierden. Lees hier het hele verhaal.

Een hack bij softwarebedrijf ChipSoft treft mogelijk een groot deel van de Brabantse ziekenhuizen, waaronder het JBZ, Bernhoven en het Catharina Ziekenhuis. Het bedrijf, dat zorgsystemen levert aan naar schatting 70 procent van de Nederlandse ziekenhuizen, kan niet uitsluiten dat patiëntgegevens zijn ingezien of gestolen. Zorginstellingen kregen het advies om de verbinding met de software te verbreken, terwijl het nog onduidelijk is welke data precies zijn geraakt. Check het hier.

Tijdens het PSV-kampioensfeest zijn dinsdag zeventien mensen gearresteerd voor onder meer het afsteken van vuurwerk, vernieling en mishandeling. Dat zijn minder arrestaties dan vorig jaar, toen 22 mensen werden opgepakt na relletjes bij het Philips Stadion. Ruim 70.000 supporters kwamen naar de Eindhovense binnenstad om te feesten. Lees hun verhaal hier.

De gemeente Eindhoven heeft bijna elf miljoen euro betaald voor percelen die nodig zijn voor de uitbreiding van ASML aan de westkant van de stad. Anders dan in Veldhoven koopt het chipmachinebedrijf zelf geen grond, maar pacht deze van de gemeente. Niet alle eigenaren werken mee: Jos Groeneveld uit Nuenen wacht een gedwongen onteigening af omdat hij de geboden prijs te laag vindt. In de gemeenteraad zijn de reacties wisselend, van 'waarom moet de gemeente dit betalen?' tot 'verstandig dat we grip houden'. Hier lees je hun analyse.

