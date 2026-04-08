Ongeluk A2 bij Eindhoven: man (28) zwaargewond, bestuurder rijdt door

Een 28-jarige motorrijder uit Luyksgestel is woensdagavond zwaargewond geraakt bij een ongeluk op de A2 bij Eindhoven. Omdat er een traumahelikopter moest landen, was de weg richting het zuiden anderhalf uur dicht tussen Best en knooppunt Batadorp. De politie is nog steeds op zoek naar de doorrijder.

De motorrijder werd door een automobilist geraakt en zo’n 200 meter over de weg gegleden. De motor van de man kwam nog eens 100 meter verderop tot stilstand tegen de vangrails.

De automobilist is na het ongeluk doorgereden. Volgens een fotograaf ter plaatse is de politie met man en macht op zoek naar de bestuurder. Op de plek van het ongeval is door agenten onderzoek gedaan.

Het slachtoffer is overgebracht naar het traumacentrum in Tilburg. De zoektocht naar de automobilist gaat volgens de politie donderdag door.