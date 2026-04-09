Sleutelstress zorgde voor probleem met kar van vrienden bij huldiging PSV

Vriendengroep De Platte Kar uit Best stalt al jarenlang hun zelfgebouwde platte kar in het Eindhovense centrum op de huldigingsdag van PSV. Die traditie verliep dit jaar even anders: de gemeente wilde ze daar weg hebben en dreigde met een boete van 1000 euro. "Volgend seizoen gaan we ruim van tevoren in overleg", zegt de vriendengroep nu.

De platte kar van de vriendengroep verscheen voor het eerst ten tonele in 2017. Een groep PSV-fans bouwde toen een Limburgse carnavalswagen om tot hun eigen versie van de bekende platte kar waar de voetballers op hossen als ze landskampioen geworden zijn.

Waar de wagen vorig jaar in goed overleg bij café LouLou stond, was het dit jaar niet mogelijk om die daar te parkeren. Het weerhield de groep er niet van om toch een andere geschikte plek te vinden

Geen plek op de Vestdijk, dus ergens anders heen

Tijdens die - al rijdende - zoektocht sloeg de stress toe, vertelt initiatiefnemer Maurice Roos. "We konden de Vestdijk niet op. Toen zijn we richting het politiebureau gereden. De echte platte kar was ook al onderweg, dus toen moesten we halsoverkop iets verzinnen."

In hun ogen was het de veiligste optie om met de kar het 18 Septemberplein op te gaan. En zo geschiedde: "Het enige waar we mee zaten was stroom. Op het laatste moment hebben we een noodaggregaat geregeld en zijn we daar gaan staan."

Gemeente niet blij

De pret werd kort daarna onderbroken door medewerkers van de gemeente, want er was geen vergunning. Ze kregen anderhalf uur om het plein te verlaten. "Wij schoten volop in de stress, want degene die kar had neergezet was gaan werken en had de sleutel meegenomen", vertelt Roos.