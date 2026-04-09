Sleutelstress zorgde voor probleem met kar van vrienden bij huldiging PSV
Vriendengroep De Platte Kar uit Best stalt al jarenlang hun zelfgebouwde platte kar in het Eindhovense centrum op de huldigingsdag van PSV. Die traditie verliep dit jaar even anders: de gemeente wilde ze daar weg hebben en dreigde met een boete van 1000 euro. "Volgend seizoen gaan we ruim van tevoren in overleg", zegt de vriendengroep nu.
De platte kar van de vriendengroep verscheen voor het eerst ten tonele in 2017. Een groep PSV-fans bouwde toen een Limburgse carnavalswagen om tot hun eigen versie van de bekende platte kar waar de voetballers op hossen als ze landskampioen geworden zijn.
Waar de wagen vorig jaar in goed overleg bij café LouLou stond, was het dit jaar niet mogelijk om die daar te parkeren. Het weerhield de groep er niet van om toch een andere geschikte plek te vinden
Geen plek op de Vestdijk, dus ergens anders heen
Tijdens die - al rijdende - zoektocht sloeg de stress toe, vertelt initiatiefnemer Maurice Roos. "We konden de Vestdijk niet op. Toen zijn we richting het politiebureau gereden. De echte platte kar was ook al onderweg, dus toen moesten we halsoverkop iets verzinnen."
In hun ogen was het de veiligste optie om met de kar het 18 Septemberplein op te gaan. En zo geschiedde: "Het enige waar we mee zaten was stroom. Op het laatste moment hebben we een noodaggregaat geregeld en zijn we daar gaan staan."
Gemeente niet blij
De pret werd kort daarna onderbroken door medewerkers van de gemeente, want er was geen vergunning. Ze kregen anderhalf uur om het plein te verlaten. "Wij schoten volop in de stress, want degene die kar had neergezet was gaan werken en had de sleutel meegenomen", vertelt Roos.
De vriendengroep probeerde er alles aan te doen om die sleutel zo snel mogelijk weer bij de kar te krijgen. Dit lukt alleen niet op tijd en even later werd dan ook minder fijn nieuws medegedeeld: de vrienden zouden een boete van 1000 euro krijgen van de gemeente, zo zegt Roos.
Na overleg werd besloten de platte kar te laten staan, vanwege de veiligheid. "Dat kregen wij vlak voordat de echte kar langs zou komen te horen", vertelt de initiatiefnemer.
Even later arriveerden de sleutel op het plein en kon de kar alsnog worden weggehaald. "De politie en beveiligers hebben ons ontzettend geholpen om de weg vrij te krijgen zodat we de kar konden verplaatsen."
Veel stress
Zelf is Roos daarna niet meer terug de stad in gegaan. "Ik was kapot toen ik thuis aankwam. Ik voelde mij erg verantwoordelijk voor alle mensen om ons heen. Veiligheid is voor ons het allerbelangrijkste."
Als hij nu terugkijkt naar de beelden kan hij wel genieten. "Ik ben blij voor alle mensen die plezier hebben gehad. Het is elk jaar weer mooi om te zien hoe de spelers en supporters op onze kar reageren."
Volgend jaar gaat de vriendengroep het wel anders aanpakken. "De afgelopen jaren is het telkens goed gegaan. Dit jaar was de situatie in de stad anders geregeld. Volgend seizoen gaan we ruim van te voren met alle betrokken partijen in overleg."
Hoe zit het met de boete?
De boete is vooralsnog niet op de mat gevallen, vertelt Roos. “Het is nog even afwachten”, zegt hij. Of de boete daadwerkelijk moet worden betaald, is nog onduidelijk. Omroep Brabant heeft navraag gedaan bij de gemeente, maar dat heeft nog geen uitsluitsel opgeleverd.
