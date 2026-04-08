Vrachtwagen met graafmachine van 100 ton blokkeert rotonde in Rijen

Vandaag om 22:00 • Aangepast vandaag om 22:36
De graafmachine blokkeert urenlang de rotonde (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
Een speciale vrachtwagen met daarop een graafmachine van ruim 100 ton staat sinds woensdagavond vast op een rotonde in Rijen. De vrachtwagen en graafmachine blokkeren de Oosterhoutseweg sinds acht uur 's avonds.

Precies op de rotonde met de Nassaulaan klapte een luchtslang van de vrachtwagen kapot waardoor de remmen van de wagen blokkeerden.

De vrachtwagen kwam stil te staan en kon niet meer verder rijden, wat leidde tot een verkeersopstopping. Dit werd erger doordat er net een grote hardloopwedstrijd was afgelopen en veel mensen tegelijk naar huis gingen.

Verkeersregelaars en politieagenten hebben ter plaatse het verkeer in goede banen geleid. Een monteur is bezig met de reparatie van de wagen.

Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
