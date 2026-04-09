Twijfels over nieuwe woonwagenplek: 'Bang voor stank en strontvliegen’

De plannen van de gemeente Breda om aan de Groenstraat in Teteringen tien nieuwe woonwagenstandplaatsen te realiseren, roepen stevige vragen op bij Stichting Woonwagenbelangen Breda. De stichting vreest dat toekomstige bewoners te maken krijgen met stank en strontvliegen door een nabijgelegen koeienstal en is sceptisch over de geschiktheid van de locatie.

"Op zich is het een hele mooie plek", zegt Leonie Hülters van de stichting Woonwagenbelangen Breda terwijl ze langs de groenstrook op de hoek van de Groenstraat en de Burgemeester Verdaasdonkstraat slentert. "Maar als je met mensen in de buurt praat, hoor je een heel ander verhaal. Zij zeggen dat dit stuk juist onbebouwd is gebleven vanwege de nabijheid van een koeienstal." Op korte afstand van het toekomstige kampje staat namelijk Snoek Landwinkel en IJsboerderij, met 75 koeien en 40 kalveren. "De mensen vertellen dat het hier kan stinken en dat je last hebt van vliegen", vervolgt ze. "Je moet er niet aan denken dat je straks buiten zit en alles zwart ziet van de vliegen. Je moet wel normaal kunnen leven."

Of het zo erg is, valt te betwijfelen, maar de zorgen zijn niet helemaal ongegrond. "Als de wind onze kant op staat, ruik je weleens een vleugje natuur", zegt een buurtbewoner die zijn hond uitlaat.

Een ander voegt toe: "Dat er op dat stuk gebouwd gaat worden, komt voor ons wel als een verrassing. Eerder mocht er door de geurcirkel (zie kader) al geen fietscrossbaantje komen, en ook geen seniorenwoningen. Ik geloof zeker niet dat het schadelijk is voor je gezondheid, maar ze zullen het voorheen wel met een reden overgeslagen hebben, toch?" Om die reden heeft Breda Beslist inmiddels technische vragen gesteld aan het college. "De locatie werd eerder als ongeschikt gezien, maar nu lijkt er ineens wél van alles mogelijk. Dat vinden wij moeilijk te rijmen", zegt raadslid Marijn Luijten. Volgens Hülters is de locatie eerder gekenmerkt als zogenoemde buffer- of milieuzone, waar vanwege stank, vliegen en mogelijk fijnstof beperkingen gelden. Maar zeker is ze daar nog niet van. "Wij zijn dat gaan uitzoeken en op internet kom je inderdaad tegen dat dit een bufferzone zou zijn. Dan gaan bij ons wel de alarmbellen af."

Bart en Leonie Hülters van stichting Woonwagenbelangen Breda.

Wethouder Eddie Förster benadrukt in een persbericht juist dat de gemeente bewust voor deze plek heeft gekozen. "Met het aanwijzen van deze locatie geven we invulling aan de opdracht van de gemeenteraad en krijgen bewoners de kans om in familieverband te wonen", laat hij weten. Dat zou de situatie volgens Leonie Hülters extra wrang maken. "Als er geen gewone huizen gebouwd mogen worden vanwege de gezondheid, dan moet je daar ook geen woonwagens neerzetten. Het kan niet zo zijn dat het voor de één niet mag, maar voor ons wel. Wij willen ook gewoon een goede plek om te wonen, net als ieder ander. Dit voelt niet goed." Hülters plaatst vraagtekens bij de keuze van de gemeente. Ze vermoedt dat de locatie vooral is gekozen omdat er snel (vóór 17 april) een plek moest worden aangewezen. "Er lag een opdracht en er moest iets komen. Dan lijkt dit een stukje grond dat nog over was. Maar het moet wel haalbaar zijn."

Of er daadwerkelijk sprake is van een ongeschikte locatie, moet nog blijken. Maar dat er zorgen leven, is duidelijk. De stichting wil de komende tijd meer duidelijkheid krijgen en bereidt zich voor op de informatieavond voor omwonenden. "We willen zeker weten hoe het zit. Anders word je weer blij gemaakt met een dode mus. Als dit echt een plek is waar je vanwege gezondheid niet mag bouwen, dan moet je hier ook geen woonwagenkamp neerzetten. Zo simpel is het."