Explosie bij bruidswinkel in Boxmeer lijkt op poepbom

Bij een bruidswinkel aan de Veerstraat in Boxmeer is donderdagochtend een explosie geweest. De gevel van de winkel zit na de explosie onder uitwerpselen. De straat is door de politie afgezet. De dader is nog niet gepakt, maar zou duidelijk te herkennen zijn op camerabeelden, zegt de politie ter plaatse.

Omroep Brabant heeft bewakingsbeelden van de ontploffing gezien. Op de beelden is een plastic bak met poep voor de winkel te zien. In de bak vinden eerst vijf of zes kleinere ontploffingen plaats, waarna een grotere ontploffing de poep verspreidt en de bak vernielt.

Omstanders vertellen dat ze tussen zeven uur en half acht een harde knal hoorden. Toch is er weinig schade te zien aan de winkel zelf. Wel zijn de gevel, de ramen en een gedeelte van het dak bedekt met uitwerpselen.

Omstanders klagen ook over een heftige poepgeur. De eigenaresse van de winkel zegt dat de jurken niet beschadigd zijn geraakt. Zelf denkt ze aan vandalisme en niet aan een gerichte actie. Ze zegt ook dat ze met niemand ruzie heeft.

De politie doet onderzoek naar de poep-explosie.