Mannen en vrouw stelen honderden liters bier van tennisclub in Zundert

Twee mannen en een vrouw zijn woensdagnacht opgepakt nadat zij hadden ingebroken in een kantine van een tennisvereniging aan de Wildertsedijk in Zundert. Hun auto lag vol met fusten en kratten bier.

Surveillerende agenten controleerden rond half drie ’s nachts een auto met een man en een vrouw erin. De auto lag vol met fusten en kratten bier. De agenten vertrouwden het niet en vonden uiteindelijk een tas met inbrekerswerktuig.

Het tweetal werd aangehouden. Het gaat om een 33-jarige man uit Roosendaal en een 35-jarige vrouw uit Zundert. Even later kwam een derde verdachte, een 39-jarige man uit Zundert, aangelopen. Ook hij werd opgepakt.

Het bier bleek eerder die nacht te zijn gestolen uit de sportkantine van de tennisvereniging aan de Wildertsedijk. De deuren van de kantine waren open en er waren vernielingen aangericht, meldt de politie.

De drie verdachten zitten nog vast en worden donderdag verhoord.