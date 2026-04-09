Ziekenhuizen lijken met de schrik vrij te komen na hack bij sofwarebedrijf

De hack bij softwareleverancier ChipSoft heeft weinig grote gevolgen gehad voor de Brabantse ziekenhuizen die gebruikmaken van de systemen van het bedrijf. Toch lukt het het Bravis en Bernhoven Ziekenhuis nog niet om hun patiëntenportaal, dat uit voorzorg offline werd gehaald, weer op te starten. Vooral huisartsenpraktijken lijken het doelwit te zijn geweest van de aanval met gijzelsoftware.

De hack bij het bedrijf werd dinsdagavond ontdekt. Aangesloten ziekenhuizen en huisartsenpraktijken die gebruikmaken van de systemen van de leverancier werden al snel op de hoogte gesteld. ChipSoft is een grote speler op het gebied van digitale patiëntendossiers, zo’n zeventig procent van de ziekenhuizen in Nederland maakt gebruik van de systemen van de leverancier. Ook in Brabant werken meerdere ziekenhuizen met de systemen van ChipSoft. Zo leken de systemen voor patiëntendossiers van het Máxima Medisch Centrum, het Catharina-, Bernhoven-, Elkerliek-, Jeroen Bosch- en Bravis Ziekenhuis getroffen. Verdachte activiteiten

Woensdagochtend bleek dat de ziekenhuizen er relatief goed vanaf lijken te komen. Een voor een druppelden berichten binnen dat er na intern onderzoek geen verdachte sporen werden aangetroffen in de systemen van de ziekenhuizen. Ook konden de Brabantse zorginstellingen veelal hun patiëntenportaal open houden, afspraken en behandelingen kwamen nergens in gevaar. Het Bravis Ziekenhuis in Bergen op Zoom en Roosendaal haalde uit voorzorg het patiëntenportaal offline. Na de melding van de hack besloot het ziekenhuis alle online verbindingen met ChipSoft te verbreken.

Ook heeft het Bernhoven Ziekenhuis woensdagavond, ondanks eerdere meldingen dat er geen verdachte activiteiten waren gesignaleerd, het patiëntenportaal uit de lucht gehaald. Volgens een woordvoerder heeft ChipSoft de koppelingen met het ziekenhuis ontkoppeld en is het nog niet gelukt om deze te herstellen.



Bravis en Bernhoven maken daarmee deel uit van de vijftien ziekenhuizen in Nederland die deze stap hebben genomen. Meer geïntegreerd

Het Bravis ziekenhuis heeft de systemen van het softwarebedrijf meer geïntegreerd dan andere ziekenhuizen, verklaarde een woordvoerder eerder aan Omroep Brabant: "Het is vooral even vervelend. We gaan als het ware terug in het verleden." Het ziekenhuis heeft donderdagochtend geprobeerd het portaal weer online te krijgen, maar volgens een woordvoerder lukt dit vooralsnog nog niet. De verbinding met het systeem ChipSoft is nog niet hersteld en het ziekenhuis wil het portaal alleen veilig weer in de lucht brengen. Daardoor kunnen patiënten hun patiëntendossier nog steeds niet digitaal inzien en kunnen afspraken voorlopig niet via het portaal worden gepland of verzet.

Om welke systemen ging het?

Een deel van de ziekenhuizen maakt gebruik van het zogeheten HiX-systeem van ChipSoft, of een afgeleide variant daarvan, voor het elektronisch patiëntendossier. Op de website van een van de ziekenhuizen valt te lezen dat het hierbij gaat om 'waardevolle informatie over de patiënt, de behandeling en financiële en logistieke gegevens over het zorgtraject' die in het systeem zijn opgeslagen. Bij het Bravis- en Bernhoven ziekenhuis kunnen via de systemen van ChipSoft ook afspraken worden gepland of verzet, vragenlijsten worden ingevuld en kunnen patiënten zich online aanmelden voor een behandeling. Daarom werd ook het patiëntenportaal uit voorzorg offline gehaald.