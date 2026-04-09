Toch groot padelcomplex in Tilburg, rechter veegt bezwaren van tafel

De hoogste bestuursrechter heeft woensdag definitief het licht op groen gezet voor de bouw van het grote padelcentrum aan de Spaubeekstraat in Tilburg. De Raad van State heeft alle bezwaren van omwonenden van tafel geveegd. Daarmee komt een einde aan een traject dat begon in 2022, toen de komst van het padelcentrum werd aangekondigd.

Bezwaren over geluid en parkeren De bezwaren van omwonenden gingen vooral over geluidsoverlast en parkeerdruk. Buurtbewoners vrezen dat het padelcentrum te veel hinder zou veroorzaken in de woonwijk. Voor het geluid is een apart onderzoek uitgevoerd, waarin is vastgesteld dat het plan met het geluidsscherm langs de buitenbanen (6,83 meter hoog) voldoet aan de wettelijke geluidsnormen.

Initiatiefnemer Eddy Wimmers reageert opgelucht. "We zijn al ruim vijf jaar bezig, sinds 2021. Het is nu duidelijk dat alle punten en bezwaren zijn opgelost. We hebben echt geluisterd naar omwonenden en alles gedaan om het plan te laten voldoen aan de regels op het gebied van geluid en parkeren", zegt hij tegen Omroep Tilburg .

Voor de parkeerdrukte zijn op verschillende momenten, onder andere een zaterdagochtend tussen negen en elf uur tijdens de competitie van voetbalclub TSV Gudok, metingen gedaan. "Dat is het drukste moment in de directe omgeving, en zo konden we goed vaststellen of er voldoende parkeerplekken beschikbaar zijn in de omgeving", legt Wimmers uit.

De Raad van State bepaalde dat het niet nodig is alle parkeerplaatsen op het eigen terrein van het centrum aan te leggen. "Er zijn voldoende openbare plekken in de wijk en op het bedrijventerrein in de buurt. We hebben dat uitgebreid onderzocht en nu is het ook juridisch bevestigd", zegt Wimmers.

Acht binnenbanen en zes buitenbanen

Het padelcentrum krijgt acht binnenbanen en zes buitenbanen. Wimmers: "Het doel was altijd om alle bezwaren weg te nemen zodat we konden starten met de hal. Het geluidsscherm is iets hoger gemaakt om extra zekerheid te bieden, verder blijft alles zoals gepland. We willen een kwalitatieve locatie en een goede ervaring voor alle spelers."

De bouw kan dit jaar beginnen, al zijn er nog praktische zaken te regelen, zoals de aansluiting op het elektriciteitsnet. "Het net zit vol, er zijn wachttijden. Zodra dat geregeld is, kunnen we starten", legt Wimmers uit.

Populariteit padel

De populariteit van padel in Tilburg is na vijf jaar onveranderd hoog. "Het blijft lastig om een baan te vinden in de stad. Dat was in het begin zo, en nu merken andere initiatiefnemers dat het vinden van locaties nog steeds moeilijk is. Het wordt echt tijd dat Tilburg een moderne, goed georganiseerde plek krijgt voor deze snelgroeiende sport", besluit Wimmers.