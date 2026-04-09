Man thuis opgepakt voor bedreiging met nepwapen in Ossendrecht

Een 44-jarige man uit Ossendrecht is woensdagmiddag thuis opgepakt omdat hij iemand zou hebben bedreigd met een vuurwapen. Volgens de man gaat het om een nepwapen.

Het slachtoffer, een man van 23, deed aangifte van de bedreiging. “Kennelijk was er een woordenwisseling geweest en toen zou de verdachte een vuurwapen (of een voorwerp dat daarop leek) hebben laten zien”, schrijft de politie.

Rond halfzes klopten agenten bij de 44-jarige man aan. Hij werd meteen opgepakt. Tijdens die aanhouding viel het nepwapen op de grond. De man gaf op dat moment zelf aan dat het wapen nep was.



Bij een huiszoeking vonden agenten nog vier airsoftwapens, munitie en een kleine hoeveelheid hennep en amfetamine. De man zit vast.