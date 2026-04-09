Roos (17) uit Helmond draait tussen wereldtop: 'Dit is unreal'

DJ en producer Isa Roos de Bruijn uit Helmond is pas 17 jaar maar staat nu al tussen wereldberoemde dj’s. Op 18 april draait de afrohouse-dj op een exclusief evenement van dj Black Coffee bij de eeuwenoude piramiden van Teotihuacán in Mexico.

Dat is niet haar enige grote internationale optreden deze zomer. Ze staat onder andere ook op Tomorrowland, Extrema Outdoor en in Ibiza en Dubai. "Dit is voor mij unreal", zegt de 6 vwo-scholiere. "Het voelt als een hele eer. Op Tomorrowland staan is een van mijn grootste dromen die nu uitkomt." Isa Roos is een van de eerste Nederlandse vrouwelijke afrohouse-artiesten die op dit niveau en op zulke internationale podia draait. Hoewel ze pas sinds haar veertiende achter de draaitafels staat, is muziek altijd al een groot deel van haar leven.

Haar vader Kenneth is ook dj en producer. Op 5-jarige leeftijd zat ze al steeds bij hem in de studio. “Ik was daar constant bezig met knopjes, synthesizers en geluiden. Zonder dat ik het doorhad, begon mijn passie daar al te ontstaan.“

Op haar 14e begon haar interesse in Dj’en echt te groeien en is ze zelf gaan draaien. “Vanaf het eerste moment vond ik het geweldig. Ik kon uren achter elkaar oefenen, mixen en experimenteren”, vertelt ze. Isa Roos leerde ook produceren samen met haar vader.

Ze deelde video’s van haar sets op TikTok, die soms miljoenen keren werden bekeken. "Daardoor kreeg ik steeds meer bekendheid en begon ik te draaien op schoolfeesten en soms in clubs." Haar leeftijd maakte dat niet altijd makkelijk. "Maar het motiveerde me juist om nog harder door te gaan." Onlangs werd ze ontdekt door de bekende promotor Ugur Akkus en tekende ze haar eerste contract bij ZERA Agency. In het begin draaide ze vooral urban, hiphop en afrobeats. "Naarmate ik ouder werd en me verder ontwikkelde, groeide mijn interesse steeds meer richting housemuziek." Isa Roos vond haar eigen sound in een combinatie van afrohouse, afrotech, deephouse en techhouse. Die mix voelt heel natuurlijk voor haar. "Ik kan echt mijn gevoel en energie kwijt."

Afrohouse is ontstaan in Zuid-Afrika en is de laatste jaren sterk in opkomst. Black Coffee is het grote voorbeeld van Isa Roos. Tijdens zijn evenement bij de piramiden van Teotihuacán, deelt ze het podium met hem. "Ik vind het heel mooi dat ik met hem mag staan. Hij is iemand waar ik naar opkijk en veel inspiratie uit haal." Vorig jaar bezocht ze nog een optreden van hem in de Ziggo Dome. Daar sprak ze uit dat het haar wens was om binnen een jaar in zijn voorprogramma staan. Drie maanden later kwam dat uit. In mei begint Isa Roos aan haar schoolexamens. Daarna neemt ze een tussenjaar. "Ik moest altijd rekening houden met school en wil me nu volledig focussen op muziek." Haar doel is duidelijk: "De top bereiken." En overal ter wereld optreden. "Ik wil echt iedereen bereiken met mijn muziek."

Isa Roos (eigen foto).