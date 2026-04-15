Quiz: eerste cursisten Tillykunde geslaagd, maar wat hebben ze geleerd?

Wat hebben een rood fietspad, de Koningswei en een paoskiep met elkaar gemeen? Ze komen alle drie uit Tilburg en zijn onderdeel van de nieuwe cursus Tillykunde van onderwijsinstelling De Rooi Pannen. Er wordt vooral een stukje Trots op Tilburg onderwezen, met een deel theorie en bezoekjes aan iconische plekken zoals het Willem II-stadion, de Schrobbelèrfabriek - met eigen kroeg - en natuurlijk de LocHal.

De allereerste groep heeft zojuist het diploma gekregen en is razend enthousiast over de cursus. "Ik vind het zo leuk dat ik anders ben gaan kijken naar de stad", vertelt Amber, één van de cursisten. "Door het college dat we op de universiteit kregen van professor Wilthagen zie ik Tilburg als een onderwijsstad. Hoe al die opleidingen verweven zijn met Tilburg, daar had ik nog nooit zo over nagedacht."

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Genially te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren

De cursus is bedacht en samengesteld door De Rooi Pannen, zelf ook al 60 jaar een begrip in Tilburg. "We willen graag iets betekenen voor de stad en omdat we een opleidingsinstituut zijn, kwam daar Tillykunde uit, want Tilburg, dè kunde", vertelt Elefteria Argyropoulos van De Rooi Pannen. Tillykunde bestaat uit tien lessen, waarin het gaat over de geschiedenis van de stad met zijn fabrieken, NS-werkplaats en de katholieke kerk. Welke sportverenigingen er zijn en met welk idee die vooral door de inwoners zelf zijn opgericht, Tilburg kent een grote muziekhistorie die je nu nog terugvindt in de Fontys Academy of the Arts.

Hoe Cees de Sloper in de jaren 60 de stad volgens velen verminkte door flink aan de slag te gaan met de sloopkogel, dat weten veel mensen wel. Maar hij deed dat met het idee te vernieuwen, daar viel iets voor te zeggen. De laatste decennia vindt Tilburg zichzelf opnieuw uit met de verbouwing van de Spoorzone, Piushaven, Koningswei en nog een paar nieuwe plekken.

"Ik merk dat ik anders door de stad loop dan voor de cursus."

Dat de cursus een vervolg blijft, staat wel vast. "De gemeente wil heel graag dat Tillykunde verdergaat", vertelt Berly Walraven. Zij is een van de directeuren van De Rooi Pannen. "We hopen dat het straks een cursus is voor nieuwkomers en we praten al over uitbreidingen naar Eindhoven en Breda. Maar we moeten eerst nog evalueren hoor."

De cursus Tillykunde bestaat in totaal uit tien lessen: Trug in de tèèd

Karneval in Tilburg

De stad waor venalles gemòkt kan wòrre

Wè kunde in Tilburg leere

Wèsser te doen in Tilburg

Tilburgse Taol

Hoe èn waor kunde oewèège muug maoke

Dinger waordèmme frêet op zèn

Freete èn zèùpe

Hoeneer zèède enen èchte Tilburger

Zo'n 25 cursisten deden de afgelopen maanden mee aan de allereerste cursus en het enthousiasme is groot. De band met de stad zorgt voor een enthousiaste band met elkaar. "Ik merk dat ik anders door de stad loop dan voor de cursus", vertelt Nies. "Ik kijk omhoog naar gevels die ik jaren niet heb gezien. Ik herken namen en plekken die me nu iets vertellen. Tillykunde heeft iets wakker gemaakt wat er blijkbaar al die tijd al was: trots op de plek waar ik vandaan kom."

"Hernieuwde nieuwsgierigheid naar de stad."

"Tillykunde heeft mij een hernieuwde nieuwsgierigheid naar mijn stad gebracht", zegt Moniek. "In de dagen na de lessen ging ik vaak nog op zoek naar meer informatie over een onderwerp dat behandeld was en vielen bepaalde artikelen in de media me ineens extra op." "Tilburg wordt vaak omschreven als een lelijke stad", gaat ze verder. "Tijdens de les van Pieter Bon liet hij het lied 'Tilburg' van Guus Meeuwis kort horen. In dat nummer heeft Meeuwis de schoonheid van onze stad volgens mij mooi weten te duiden: ' ...en in het hart van deze stad, ik kon het voelen kloppen, want je schoonheid zit van binnen, in de mensen in het rauwe'."