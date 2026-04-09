Ambulance botst met hoge snelheid op auto, meerdere gewonden

Een ambulance die met spoed op weg was naar een melding is donderdagmiddag op de Veldmaarschalk Montgomerylaan in Eindhoven gebotst met een auto. De ambulance reed met hoge snelheid over de busbaan en botste vol op de zijkant van een overstekende auto. De auto ging slingeren en raakte vervolgens een voetganger. Er raakten meerdere mensen gewond.

De twee ambulancemedewerkers maakten zelf melding van het ongeluk. Er werden meerdere ambulances en een traumahelikopter opgeroepen. Ook de brandweer kwam naar de plaats van het ongeluk omdat de ambulancechauffeur bekneld zat.

De ambulancemedewerkers kwamen er redelijk goed vanaf maar zijn wel naar het ziekenhuis gebracht. Door de klap liep de ambulance flinke schade op.

De mensen in de auto kwamen met de schrik vrij, ondanks de grote schade aan hun voertuig. De voetganger die geraakt werd door de auto raakte gewond aan zijn voet. Hij werd op straat behandeld.

Omgeving dicht voor onderzoek

De busbaan en omgeving zijn afgesloten. De politie doet sporenonderzoek om vast te stellen wat er precies is gebeurd. Het ongeluk gebeurde pal voor de Fontys Hogeschool, waardoor veel leerlingen het zagen gebeuren.