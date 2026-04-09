Dubbel aantal doorrijders bij Tilburgs tankstation: 'Prijzen niet grappig'

Steeds meer mensen rijden door zonder te betalen na het tanken. “Ik zie een verdubbeling”, zegt Mariska, assistent-manager bij tankstation De Haan aan de Oerlesestraat in Tilburg. Dat is flink meer dan de cijfers die SODA, een organisatie die voor tankstations achter wanbetalers aangaat, publiceert. De organisatie stelt dat in april het aantal doorrijders 35 procent hoger lag dan een jaar eerder.

“Ik denk dat het een geldkwestie is”, zegt Mariska tegen Omroep Tilburg. “Als je ineens tweehonderd euro moet aftikken om naar je werk te kunnen, dat is niet te doen.” Een paar maanden geleden werd er in deOoerlesestraat zo'n vijf keer in twee weken doorgereden zonder te betalen na het tanken. Nu in april staan er al tien kentekens in Mariska's boekje. “Aan de ene kant begrijp ik de mensen wel”, zegt de assistent-manager. “De prijzen zijn niet grappig en je moet toch naar je werk.”

Alles wordt duurder

En alles wordt duurder, niet alleen de benzineprijzen, beaamt ze: “Onze vaste klanten, een groep bouwvakkers, zeggen dat allemaal.”

Zowel scooterrijders als automobilisten rijden na het tanken door bij De Haan. Hoewel het eerder vooral mensen waren die Euro95 tanken, ziet Mariska nu ook andere brandstoffen die worden gestolen. “Ik heb drie aantekeningen van diesel liggen”, vertelt ze.

Niet overal een toename in doorrijders

Een medewerker van Tamoil aan de Ringbaan Noord ziet geen toename van het aantal doorrijders na het tanken. Ze denkt dat dat komt omdat zij handmatig de pompslurf moet openzetten voordat er benzine door kan stromen. “Dat is een extra beveiligingsysteem”, zegt ze. “Dan kijk ik naar de persoon en als ik het verdacht vind, schrijf ik het kenteken al op.”

Ook scooter- en brommerrijders moeten hun sleutel al inleveren voordat ze hun voertuig kunnen vullen. “Misschien dat mensen met verkeerde bedoelingen denken: hier lukt het niet”, verklaart ze.

Moeite met betalen

Bij de Tilburgse Tamoil zien ze wel mensen die tijdens het afrekenen bij de kassa hun portemonnee vergeten zijn of de rekening niet kunnen betalen. “Maar dat valt niet onder doorrijders, want ik heb hun gezicht gezien”, vertelt ze. Maar ook deze mensen krijgen een deurwaarder aan huis.

Want dat is wat er gebeurt als je je auto volgooit, maar niet betaalt. Mariska van tankstation De Haan heeft contact met de deurwaarder. “Dan pak ik de camerabeelden erbij, maak ik foto’s en deze stuur ik naar de deurwaarder”, legt ze uit. Ze is per doorrijder ongeveer drie kwartier bezig met het uitzoeken en doorgeven. Negen van de tien doorrijders worden gepakt, zegt ze. Toch kosten deze doorrijders het tankstation ongeveer 350 euro per maand.

Aangifte

Mariska heeft ook een kort lijntje met de wijkagenten voor mensen die herhaaldelijk de fout ingaan. Een pomphouder kan namelijk ook aangifte doen bij de politie, maar dit komt niet vaak voor, zegt een politiewoordvoerder.