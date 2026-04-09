Advertentie
Quadrijder rijdt 60 kilometer per uur te hard en ontsnapt aan motoragent
Vandaag om 13:38 • Aangepast vandaag om 14:02
Een quadrijder is woensdag ontsnapt aan de politie nadat ze hem wilde aanhouden op de Bestseweg bij Boskant. De bestuurder van de quad reed 123 kilometer per uur op de weg waar maximaal 60 kilometer per uur is toegestaan.
Een motoragent gaf de quadrijder een stopteken, maar de bestuurder was niet van plan te stoppen. Hij sneed de agent volgens de verkeerspolitie Oost-Brabant opzettelijk af en ging ervandoor.
De motorrijder zette de achtervolging in over onder andere zandpaden. De quadrijder wist uiteindelijk toch te ontkomen via een weiland. De agent gaat aangifte doen.
De politie kon woensdag wel vier motorrijders staande houden. Zij raakten hun rijbewijs kwijt op de Bestseweg omdat ze allemaal minimaal 50 kilometer per uur te hard reden.
Advertentie
Advertentie