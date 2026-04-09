Quadrijder rijdt 60 kilometer per uur te hard en ontsnapt aan motoragent

Een quadrijder is woensdag ontsnapt aan de politie nadat ze hem wilde aanhouden op de Bestseweg bij Boskant. De bestuurder van de quad reed 123 kilometer per uur op de weg waar maximaal 60 kilometer per uur is toegestaan.

Redactie Geschreven door

Een motoragent gaf de quadrijder een stopteken, maar de bestuurder was niet van plan te stoppen. Hij sneed de agent volgens de verkeerspolitie Oost-Brabant opzettelijk af en ging ervandoor.