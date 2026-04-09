Marianne Vos na overlijden van haar vader in Parijs-Roubaix weer van start

Vandaag om 15:45 • Aangepast vandaag om 16:00
Marianne Vos (foto: Julien de Rosa/ANP).
Wielrenster Marianne Vos verschijnt zondag aan de start van Parijs-Roubaix. Dat laat haar ploeg Team Visma | Lease a Bike donderdag weten. De 38-jarige renster uit Babyloniënbroek sloeg onlangs nog de Ronde van Vlaanderen over vanwege het overlijden van haar vader. Ook liet ze eerder Milaan-Sanremo schieten toen haar vader ernstig ziek was.

Vos noemt het een zware periode, maar pakte deze week het fietsen weer op. “Dat helpt om het normale leven terug te vinden”, vertelt de renster op de site van de ploeg.

In Roubaix vormt ze samen met titelverdediger en Tourwinnaar Pauline Ferrand-Prévot een van de speerpunten van de ploeg. Volgens ploegleider Jan Boven biedt dat extra kansen: “Met Marianne én Pauline hebben we twee ijzers in het vuur, maar dat betekent niet dat het vanzelf gaat. We gaan voor het hoogst haalbare." 

Copyright © 2026 Omroep Brabant
