‘Bezopen’, handballers trainen op 5 plekken bij gebrek aan een eigen stek

Tachos uit Waalwijk barst uit zijn voegen. Met meer dan driehonderd leden is het de grootste handbalvereniging van heel Brabant, maar een eigen sporthal met kantine heeft de club niet. Daardoor piept en kraakt het, ziet ook penningmeester Marcel van den Broek: “We moeten proberen de gemeente duidelijk te maken dat er gewoon geen ruimte is.”

De leden van de vereniging trainen in Sprang-Capelle, Waspik, Waalwijk en zelfs in Breda. “We zijn nomaden en trekken van sporthal naar sporthal”, vertelt Van den Broek. “Het is een hele grote uitdaging om de leden te verenigen.” En dat komt dus door al die verschillende sporthallen, maar ook doordat er geen eigen kantine is. “Bij een voetbalclub hangt daar het shirt, zie je de iconen van de club en hangen er allerlei foto’s. Dat hebben wij niet, omdat we de kantine delen met andere zaalsportverenigingen. Hierdoor missen wij een stukje identiteit.”

“Als het eerste zaterdagavond speelt, zitten er vierhonderd mensen op de tribune, onder wie veel jeugdleden", zegt Van den Broek. Dus dat zorgt volgens hem voor binding. "Bijzonder, maar ook heel broos. Veel spelers komen namelijk niet uit Waalwijk, ze handballen hier omdat ze met goede spelers kunnen spelen, niet omdat ze binding met club of de regio hebben.”

Het eerste speelt zijn thuiswedstrijden trouwens meestal in Sporthal de Slagen in Waalwijk, maar ook zij moeten wel eens uitwijken naar een andere plek.

Nomadenvereniging

Spelen en trainen op vijf locaties brengt een hoop ongemak met zich mee. Dat merkt ook trainer Rens. Hij staat donderdagochtend om zeven uur in Sprang-Capelle waar hij training geeft aan de allerjongste talenten. Van negen tot tien is het dan de beurt aan de ouderen tijdens Walking Handbal. Dan pakt hij de bus naar Breda om de talentengroep van Tachos te trainen. En ’s avonds moet hij zelf naar Waspik om met de A-selectie te trainen. “Ik kom eigenlijk bijna niet meer thuis en ben alleen onderweg. Dat is heel vervelend.”

Ook de ouderen die bij de club aan Walking Handbal doen, hebben last van het gebrek aan een eigen plek. Ze hadden tot voor kort de sporthal in Sprang-Capelle voor zichzelf. “Maar inmiddels wordt ook die zaal tegelijkertijd gebruikt voor de gymles van de basisschoolkinderen”, legt Van den Broek uit. “Er is gewoon negens ruimte, ook niet voor gymlessen of andere zaalsportverenigingen.”

De situatie raakt zo ook het oudste lid van HV Tachos: Cor Stams. Met zijn 85 jaar staat hij nog fanatiek mee te doen als er een partijtje wordt gespeeld. “Het is een groot deel van mijn leven”, geeft hij aan. “Ik doe dit om lichamelijk fit te blijven.” Hij geniet zichtbaar van het spelletje, maar zodra het gaat over de basisschoolkinderen die twee derde van de zaal in beslag nemen, verandert zijn humeur: “Het is heel vervelend. Je kunt elkaar nauwelijks verstaan.” Dat vindt ook Annie Meijer, die wekelijks een balletje komt gooien: “Als de trainer wat uitlegt, kun je dat amper horen. We hebben er een hoop met een gehoorapparaat, dus dat maakt het wel lastig.”

De veteraan van de club hoopt dat de gemeente overstag gaat en dat HV Tachos een eigen sporthal krijgt. “Als je de sport serieus neemt, zorg je daarvoor”, vindt hij. “Er gaan elk jaar spelers weg omdat ze niet vaak genoeg kunnen trainen. Ik vind het bezopen. Dat mag je eerlijk weten.” Met een nieuwe zaal is de vereniging dan ook heel druk bezig. Er is zelfs een petitie gestart om de gemeente te overtuigen en die is al duizend keer ondertekend. “Dit is nodig", besluit de penningmeester. "Geen enkele Waalwijkse zaalsportvereniging kan op deze manier groeien. We hopen dat de nieuwe gemeenteraad gaat zeggen dat we een punt hebben.”