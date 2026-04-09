Gaslek in Oosterhout, apotheek ontruimd

Vandaag om 14:59 • Aangepast vandaag om 15:59

Een apotheek in Oosterhout is donderdagmiddag even ontruimd vanwege een gaslek. Het personeel moest buiten wachten tot de situatie weer veilig was.

Redactie

De brandweer kwam  om het lek op te sporen in de apotheek, die is gevestigd in winkelcentrum Arkendonk. Een monteur die binnen bezig was, werd uit voorzorg in een ambulance nagekeken. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Waardoor het lek is ontstaan, is niet bekend.

Apotheek ontruimd door gaslek in Oosterhout (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).

