Gaslek in Oosterhout, apotheek ontruimd

Een apotheek in Oosterhout is donderdagmiddag even ontruimd vanwege een gaslek. Het personeel moest buiten wachten tot de situatie weer veilig was.

De brandweer kwam om het lek op te sporen in de apotheek, die is gevestigd in winkelcentrum Arkendonk. Een monteur die binnen bezig was, werd uit voorzorg in een ambulance nagekeken. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Waardoor het lek is ontstaan, is niet bekend.