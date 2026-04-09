In dit oude politiekantoor komen 50 minderjarige vluchtelingen te wonen

De gemeente Den Bosch wil vijftig minderjarige vluchtelingen gaan opvangen op bedrijventerrein De Vutter in Engelen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft daar een pand, dat voorheen diende als politiekantoor, aangeboden gekregen om de alleenstaande jongens en meisjes van 15 tot 18 jaar op te vangen.

'Toplocatie' Een woordvoerder van het COA laat aan DTV Nieuws weten de aangewezen locatie een ‘toplocatie’ te vinden. “Een mooi modern gebouw dat tussen Den Bosch en Engelen in ligt. Dus de jongeren hebben de keuze welke kant ze opgaan. De bushalte is voor de deur en ze kunnen op de fiets naar school. Dus de ligging is hartstikke goed.”

De gemeente en het COA gaan de komende weken in gesprek met inwoners en ondernemers in de omgeving om de laatste dingen te regelen en vragen te beantwoorden. Ook krijgt de gemeenteraad de komende tijd ruimte om mee te denken. Daarna zal een vergunning worden aangevraagd bij de gemeente. De gemeente wil de opvang van de jongeren mogelijk maken voor een periode van vijftien jaar.

Ook wethouder Pieter Paul Slikker (GroenLinks-PvdA) is blij met de locatie: "Het is een prima plek om vijftig jongens en meiden op te vangen en hen de begeleiding, ontspanning en zorg te bieden die ze nodig hebben.”

Een stabiele basis en eigen mentor

De gemeente hoopt de jongeren een rustige en stabiele basis te kunnen geven op de locatie. Zij zullen daarbij ook 24 uur per dag begeleid worden door het COA.

Zo krijgt elke jongere bijvoorbeeld een eigen mentor. Ook zijn de jongeren leerplichtig en zullen zij onderwijs volgen. "Daarnaast zetten we stevig in op meedoen in de samenleving door sport en werk, vrijwillig of betaald. Dit biedt niet alleen rust en perspectief voor de jongeren zelf maar ook voor de mensen in de nabije omgeving", zegt de wethouder.

PVV dient motie van afzien in

PVV Den Bosch heeft donderdagmiddag meteen een motie van afzien ingediend. "Als er alleenstaande minderjarige vreemdelingen op deze locatie komen is deze locatie de komende vijftien jaar niet beschikbaar voor woningzoekenden met lokale binding", staat er in de motie.

Er is volgens de PVV niet gekeken naar 'de effecten en risico’s voor het nabijgelegen recreatiegebied Engelermeer en de Kruiskamp als kwetsbare wijk'. Tijdens de raadsvergadering van donderdagavond zal over de motie worden gestemd.