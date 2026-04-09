Coen en Annelies beleven een bijzondere ballonvaart: bungelend op bankje

Boven Eindhoven keken mensen eind maart verbaasd omhoog. Geen standaard luchtballon met een rieten mand, maar twee mensen die, ogenschijnlijk relaxed, op een bankje door de lucht zweefden. Het bijzondere tafereel was een actie van ballonvaarder Coen van den Heuvel (60) en zijn vrouw Annelies.

Geen mand, geen stevige rand om je heen. Gewoon een bankje, bungelend onder een luchtballon. “Zo simpel is het eigenlijk", zegt Coen nuchter. Spannend boven de stad

De vlucht vond plaats op een dag waarop alles precies moest kloppen. Anders dan bij een gewone ballonvaart vraagt zo’n open constructie namelijk extra aandacht. “We letten goed op de wind,” vertelt Coen. “Je wilt over Eindhoven varen en veilig kunnen landen.” Voor hemzelf was het niet spannend, maar voor Annelies, die niet dol is op hoogtes, was het even slikken. “Ze had al eens op het bankje gevaren boven open terrein, maar boven de stad is toch anders. Al die gebouwen onder je voeten… dat is even wennen.” Coen zelf had daar totaal geen last van. “Het is een officieel goedgekeurd zitje en je mag er gewoon mee varen." Ook op de grond bleef het bankje niet onopgemerkt. Mensen stopten midden op straat, keken omhoog en maakten foto’s van het paar dat hoog boven hun hoofden zweefde.

Coen en Annelies zweven boven Eindhoven (foto: Coen van den Heuvel).

Van solo-schommel naar samen genieten

Het idee ontstond niet zomaar. Coen had al eerder een zogeheten ‘hopper’: een minimalistische ballon waarin je alleen in een soort schommel hangt, met een gasfles op je rug. Leuk, maar ook een beetje eenzaam, zegt hij. “Dan ben je als piloot de enige die geniet", legt hij uit. “Terwijl je wel een hele crew nodig hebt om op te stijgen en weer opgehaald te worden. Dat voelde eigenlijk een beetje egoïstisch.” De oplossing? Een vliegend bankje. “Dan kun je samen varen. Met z’n tweeën genieten van het uitzicht, dat maakt het toch net wat mooier.”

Liefde hangt in de lucht

De passie voor ballonvaren begon voor Coen niet in zijn jeugd, maar door de liefde. Toen hij Annelies leerde kennen, werkte zij al bij een ballonvaartbedrijf. "Toen had ik zoiets van, als ik ook bij dat bedrijf ga werken dan wordt het misschien iets tussen ons", vertelt hij. Het bleek een schot in de roos. Via Annelies rolde Coen zelf het wereldje van de ballonvaart in. Het bedrijf vroeg aan hem of hij ballonvaarder wilde worden: "Ja, dat duurde een halve seconde en toen had ik natuurlijk wel 'ja' gezegd.” Inmiddels runnen Coen en Annelies samen Flash Aviation, een ballonvaartbedrijf dat ze hebben opgestart om mensen de magie van het ballonvaren te laten ervaren. Steeds lastiger door het weer

Ballonvaren is niet altijd romantiek. Het weer maakt het werk volgens Coen steeds onvoorspelbaarder. “Vroeger kon je zeggen: deze week gaan we varen. Nu moet je elke dag opnieuw kijken of het kan. Soms verandert het op het laatste moment nog.” Meer wind, meer regen en vaker afgelaste vluchten. Daarbij komen stijgende kosten en strengere regels. “Je moet aan steeds meer eisen voldoen, en dat kost gewoon geld. En door de oorlog in Iran en de stijgende gasprijzen merken wij dat natuurlijk ook", zegt hij. De toekomst van ballonvaren is dus misschien wat onzeker, maar deze ervaring zullen Coen en Annelies niet snel meer vergeten.