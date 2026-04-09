Botsing in Deurne: kinderen gewond naar het ziekenhuis

Vandaag om 18:03 • Aangepast vandaag om 18:55
Ongeluk in Deurne (Foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).
Twee auto's zijn donderdagmiddag tegen elkaar gebotst aan de Grote Bottel in Deurne. In één auto zaten ook drie kinderen. Zij zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ernstig de kinderen gewond zijn. 

Het ongeluk gebeurde rond kwart over vijf. Hulpdiensten rukten uit naar de plek van het ongeluk. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak. 

Beide auto's raakten flink beschadigd. Eén van de auto's kantelde op de weg. Het is niet bekend in welke auto de kinderen zaten. 

Ongeluk in Deurne (foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).
