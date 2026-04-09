123 verkeersdoden en een dodelijke schietpartij: dit gebeurde vandaag

Een dodelijke schietpartij in Goude voor de ogen van hun twee kinderen en 123 verkeersdoden in Brabant vorig jaar. Dit zijn de vijf verhalen die je op deze donderdag gelezen moet hebben.

De 39-jarige Joeweela uit Eindhoven werd in juli 2024 door haar man Driekus K. doodgeschoten in Gouda, voor de ogen van hun twee kinderen. Ze zat ondergedoken in een blijf-van-mijn-lijfhuis, maar werd volgens de zus van de dader in de val gelokt door de vader van haar oudste dochter en zijn vrouw. Het meisje zou vanuit Spanje hebben gebeld om een afspraak te maken op de Bosweg, waarna het tijdstip en adres aan Driekus werden doorgegeven. Het Openbaar Ministerie onderzoekt of er sprake is van medeplichtigheid, maar heeft nog niemand aangehouden. Lees hier het hele verhaal:

We werden vandaag getrakteerd op prachtig lenteweer met temperaturen tot 24 graden en volop zon. Hopelijk heb je ervan kunnen genieten, want het mooie weer is van korte duur. Vrijdag zakt de temperatuur alweer naar 14 graden door een omslag naar noordwestelijke wind. Zaterdag gaan we dan weer richting de 20 graden. De koude Noordzee van slechts 7 graden zorgt ervoor dat bij westelijke wind de temperatuur keldert, terwijl zuidoostelijke wind juist warme lucht aanvoert. Weerman Rico Schröder van Weerplaza spreekt van typisch aprilweer, waarbij de windrichting allesbepalend is voor de temperatuur.

Lees ook Met 24 graden wordt het vandaag terrasweer, maar het is van korte duur

De plannen van de gemeente Breda om aan de Groenstraat in Teteringen tien nieuwe woonwagenstandplaatsen te realiseren, stuiten op verzet van Stichting Woonwagenbelangen Breda. De stichting vreest dat bewoners last krijgen van stank en vliegen door een nabijgelegen koeienstal met 75 koeien en 40 kalveren. De locatie werd eerder mogelijk als ongeschikt gezien vanwege de geurcirkel, maar de gemeente benadrukt juist bewust voor deze plek te hebben gekozen. Breda Beslist heeft technische vragen gesteld aan het college over de geschiktheid van de locatie. Check het hier:

Na een ongeluk op de A2 bij Eindhoven woensdagavond, waarbij een 28-jarige motorrijder zwaargewond raakte, is de automobilist doorgereden. Volgens de wet ben je verplicht om te stoppen na een aanrijding en je gegevens achter te laten, ook bij alleen materiële schade. De straf voor doorrijden hangt af van de ernst van het ongeluk: bij alleen schade riskeer je drie maanden cel of een geldboete, bij letsel tot een jaar, en bij een dodelijk ongeval zelfs drie jaar gevangenisstraf. Verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen legt uit dat vluchten vaak een automatische reactie is vanuit overlevingsdrang en paniek. Lees hier zijn analyse:

Tot slot het treurige nieuws dat Brabant opnieuw koploper is wat betreft verkeersdoden: vorig jaar kwamen 123 mensen om in het Brabantse verkeer, negen meer dan een jaar eerder. Daarmee vielen in onze provincie de meeste verkeersdoden van heel Nederland, en is na drie jaar van daling weer sprake van een stijging. Gedeputeerde Stijn Smeulders roept nieuwe colleges in Brabantse gemeenten op om verkeersveiligheid mee te nemen in de coalitieakkoorden, met extra focus op fietsers, afleiding in het verkeer en onervaren verkeersdeelnemers. Landelijk kwamen 759 mensen om in het verkeer, 84 meer dan een jaar eerder, met fietsende mannen van 70 jaar en ouder als grootste slachtoffergroep. Lees hier het volledige verhaal: