Jeffrey Herlings wil de koppositie pakken in MXGP Italië: kijk live mee

Jeffrey Herlings droomt van de wereldtitel, maar de concurrentie in de MXGP is moordend. Momenteel staat de motorcrosser uit Oploo op een tweede plek in het klassement achter de Belg Lucas Coenen. Zondag tijdens de vijfde GP in het Italiaanse Pietramurata hoopt Herlings de koppositie over te nemen. Je kunt de wedstrijd volgen via de livestream in dit bericht.

De Belg Lucas Coenen is de leider in het wereldkampioenklassement met een voorsprong van veertien punten op Herlings. De Fransman Tom Vialle volgt Herlings op zestien punten.

Herlings is niet de enige Brabander op het circuit van Sardinië. Ook Calvin Vlaanderen uit Heeswijk-Dinther (nummer tien in het klassement) doet mee, net als Kay de Wolf uit Eersel die negende staat. Roan van de Moosdijk uit Eindhoven is ook van de partij.