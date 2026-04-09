Cel geëist voor plannen drugstransport via zee, schip uit Tholen centraal

Het leek tot in detail uitgedacht: een Nederlands schip dat op volle zee, bij Trinidad, een lading cocaïne overneemt van een vissersboot. Maar zover kwam het nooit. Toch eist het Openbaar Ministerie (OM) donderdag forse straffen tegen een man uit Rijsbergen (48) en een vrouw (49) uit Breda die erbij betrokken waren.

Een 61-jarige man uit het Zeeuwse Tholen, eigenaar van het schip, moet volgens justitie 5,5 jaar de cel in. Tegen de man uit Rijsbergen is 3,5 jaar cel geëist, plus een boete van 10.000 euro. Een vrouw uit Breda, die geld zou hebben witgewassen, hangt een taakstraf van 60 uur boven het hoofd.

Berichtendienst gekraakt

De zaak kwam aan het licht na het kraken van EncroChat, een versleutelde berichtendienst die veel door criminelen werd gebruikt. In de chats werd opvallend open gesproken over drugstransporten, routes en hoeveelheden. Dat bracht de politie op het spoor van een groep die zich met internationale drugshandel zou bezighouden.

In totaal doken vier verdachten op in het onderzoek. Twee van hen overleden tijdens het onderzoek, waardoor hun strafzaken niet meer doorgingen. De vrouw uit Breda die nu ook voor de rechter staat, is de partner van één van deze overleden verdachten. Zij wordt niet verdacht van drugshandel, maar van witwassen.

Transport tot in detail besproken

Uit de berichten blijkt dat de plannen ver gingen. Zo werd gesproken over het transport van 2.500 kilo cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar Antwerpen. Het schip van de man uit Tholen zou naar een afgesproken plek op zee varen, ter hoogte van Trinidad. Daar zou de drugs vanaf een vissersboot worden overgeladen.