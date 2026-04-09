Cel geëist voor plannen drugstransport via zee, schip uit Tholen centraal
Het leek tot in detail uitgedacht: een Nederlands schip dat op volle zee, bij Trinidad, een lading cocaïne overneemt van een vissersboot. Maar zover kwam het nooit. Toch eist het Openbaar Ministerie (OM) donderdag forse straffen tegen een man uit Rijsbergen (48) en een vrouw (49) uit Breda die erbij betrokken waren.
Een 61-jarige man uit het Zeeuwse Tholen, eigenaar van het schip, moet volgens justitie 5,5 jaar de cel in. Tegen de man uit Rijsbergen is 3,5 jaar cel geëist, plus een boete van 10.000 euro. Een vrouw uit Breda, die geld zou hebben witgewassen, hangt een taakstraf van 60 uur boven het hoofd.
Berichtendienst gekraakt
De zaak kwam aan het licht na het kraken van EncroChat, een versleutelde berichtendienst die veel door criminelen werd gebruikt. In de chats werd opvallend open gesproken over drugstransporten, routes en hoeveelheden. Dat bracht de politie op het spoor van een groep die zich met internationale drugshandel zou bezighouden.
In totaal doken vier verdachten op in het onderzoek. Twee van hen overleden tijdens het onderzoek, waardoor hun strafzaken niet meer doorgingen. De vrouw uit Breda die nu ook voor de rechter staat, is de partner van één van deze overleden verdachten. Zij wordt niet verdacht van drugshandel, maar van witwassen.
Transport tot in detail besproken
Uit de berichten blijkt dat de plannen ver gingen. Zo werd gesproken over het transport van 2.500 kilo cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar Antwerpen. Het schip van de man uit Tholen zou naar een afgesproken plek op zee varen, ter hoogte van Trinidad. Daar zou de drugs vanaf een vissersboot worden overgeladen.
Volgens het OM werd alles zorgvuldig doorgenomen: van de route tot de manier van overladen. Toch werd het transport uiteindelijk afgeblazen. Ook een vergelijkbaar plan om cocaïne vanuit Afrika naar Europa te vervoeren ging niet door.
‘Onmisbare’ rol op zee
De man uit Tholen had volgens justitie een belangrijke rol. Als eigenaar van het schip: Hoop, kende hij de scheepvaartwereld door en door. Hij zou verantwoordelijk zijn geweest voor zaken als de deklading en het vaarschema, en actief hebben meegedacht over de smokkel.
Het OM ziet hem dan ook als een cruciale schakel. Mensen met dit soort kennis en middelen zijn volgens justitie van grote waarde voor criminele netwerken.
Betrokken bij voorbereiding en deals
De man uit Rijsbergen zou zich vooral hebben beziggehouden met de praktische kant van het plan. Hij zou contact hebben gehad met de leverende partij en de technische details van de overdracht hebben besproken.
Daarnaast wordt hij verdacht van betrokkenheid bij pogingen om 100 kilo cocaïne te verkopen. Ook die plannen gingen uiteindelijk niet door.
Verdacht van witwassen
De vrouw uit Breda hield zichzelf niet bezig met drugshandel, maar zou volgens het OM wél hebben meegeprofiteerd van crimineel geld van haar inmiddels overleden partner. Het gaat om een bedrag van bijna 180.000 euro.
Daarom wordt ze verdacht van schuldwitwassen. Met haar zijn afspraken gemaakt, wat terug te zien is in de strafeis: het OM vraagt om een taakstraf van 60 uur.
De rechtbank doet op een later moment uitspraak.