Woonwijk Fort Isabella na 10 jaar klaar: aan nieuwe beheerder overgedragen

Ruim tien jaar geleden stond Fort Isabella er nog wat troosteloos bij. Het terrein in Vught was doorleefd na een geschiedenis als kazerne en asielzoekerscentrum. Twee ondernemers namen de boel over om er een plek voor zorg, woningen en bedrijvigheid van te maken. Dat is na tien jaar nu werkelijkheid geworden, dus zwaaien ze af.

Ondernemers Tjeerd Saatrube en Olivier Koning namen in 2015 het Fort Isabella-terrein over van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Dat kostte hen destijds 650.000 euro. Met de woningen en bedrijven die er inmiddels zijn gebouwd, is het terrein nu voor 32 miljoen euro overgedragen aan vastgoedbeheerder Hinke Fongers. Dat schrijft DTV Nieuws .

In de tussentijd is er wel voor 80 miljoen euro verspijkerd. Door middel van de verkoop van woningen, bedrijfspanden, verstrekte hypotheken en huurinkomsten, is er alsnog winst onderaan de streep. Saatrube: "We hebben genoeg risico's gelopen en het is ook fijn dat we er geld aan overhouden. We hebben het nu verkocht aan een partij die het koopt voor de lange termijn en ook goed zorgt voor ons eigen personeel."



'Liever dan aan een Rus of een Chinees'

De Nederlandse vastgoedbeheerder kreeg de voorkeur boven een buitenlandse investeerder, aldus Saatrube: "Het is makkelijk om het terrein puur voor het geld te verkopen aan een heel rijke Rus of Chinees, of wie dan ook. Maar wij vinden het belangrijk dat wat we in tien jaar tijd hebben opgebouwd, wordt doorgezet met dezelfde energie en met hetzelfde respect."

Dankzij de relatief goedkope verkoopprijs die het COA in 2015 vroeg voor het terrein, kregen nieuwe initiatieven ook de ruimte. Niet alles hoefde namelijk direct geld op te leveren. Zo werden de foodhal, de fysiotherapiepraktijk en het kinderdagverblijf opgezet door startende ondernemers: "Inmiddels loopt dat heel goed." En juist door het combineren van wonen, ontspannen en die bedrijvigheid samen met het aanbieden van zorg, is er volgens Saatrube nu een 'mini-samenleving' ontstaan.

'Woonwijk met een ziel'

Hiermee hoopt hij het goede voorbeeld te geven aan andere projectontwikkelaars en gemeenten. "Zorg ervoor dat als je een project aanpakt, er een woonwijk van maakt met een ziel. Dat is echt de oproep die ik wil doen aan alle overheden. Gelukkig zijn er ook andere partijen die op die manier in de race zitten. Het zou echt heel tof zijn als daar ruimte voor wordt geboden en dat daar onze visie op andere manieren terugkomt."