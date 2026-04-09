Michael van Gerwen verslaat Gian van Veen in Premier League

Darter Michael van Gerwen uit Vlijmen heeft in de kwartfinale van de Premier League Gian van Veen uit Andel verslagen. Van Gerwen zette donderdagavond tijdens de tiende speelavond zijn tegenstander in Brighton met 6-4 aan de kant.

Van Gerwen neemt het later donderdagavond nog op tegen de Engelsman Stephen Bunting in de halve finale.