Michael van Gerwen verslaat Gian van Veen in Premier League

Gisteren om 22:18 • Aangepast gisteren om 22:54
Darter Michael van Gerwen uit Vlijmen heeft in de kwartfinale van de Premier League Gian van Veen uit Andel verslagen. Van Gerwen zette donderdagavond tijdens de tiende speelavond zijn tegenstander in Brighton met 6-4 aan de kant.

Van Gerwen neemt het later donderdagavond nog op tegen de Engelsman Stephen Bunting in de halve finale.

Bunting verraste met een zege op Luke Littler (6-4). Littler leidde na negen speelronden in de Premier League met 21 punten.

Van Gerwen en Van Veen begonnen de speelronde in Brighton als nummers 4 en 5 met 13 en 12 punten.

Lees ook

