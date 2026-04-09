Presentator Frank van Leeuwen staat in de finale van De Slimste Mens

Presentator Frank van Leeuwen (30) heeft zich donderdagavond geplaatst voor de grote finale van het populaire kennisprogramma De Slimste Mens. De in Budel-Schoot opgegroeide Van Leeuwen werd dagwinnaar in een spannende halve finale en mag zich vrijdag opmaken voor de eindstrijd op NPO 1.

Van Leeuwen, bekend als presentator van Goedemorgen Nederland bij WNL, liet opnieuw zien over een brede algemene kennis en snelle antwoorden te beschikken.

In de halve finale nam hij het op tegen Maaike Schoon en Bibi Roos. Schoon viel af, terwijl Van Leeuwen de dagwinst pakte en daarmee zeker was van een plek in de finale.

Samen met Bibi Roos en Delilah Warchup-Van Eyck strijdt hij vrijdag om de titel in het 27e seizoen van De Slimste Mens.