Arrestatieteam pakt meerdere mensen op in huis in Duizel

In een huis aan de Kerkakkers in Duizel zijn donderdagavond meerdere mensen aangehouden. Het huis is vervolgens van boven tot onder doorzocht door de politie.

De doorzoeking had te maken met een eerdere arrestatie van een man in Eindhoven die avond, meldt een woordvoerder van de politie.

Een arrestatieteam ging donderdagavond bij het huis aan de Kerkakker naar binnen. Een agent ter plaatse wist te vertellen dat er uiteindelijk meerdere mensen zijn aangehouden op het adres. Hoeveel het er precies zijn, kon hij niet zeggen.

Handel in verdovende middelen

Acht politiewagens kwamen naar het huis. Te zien was hoe de politie het huis van de zolder tot aan de benedenverdieping doorzocht. Het onderzoek had te maken met handel in verdovende middelen, aldus de agent ter plaatse.

Een woordvoerder van de politie kon donderdagavond niet meer informatie geven.