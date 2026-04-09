Politie doorzoekt huis in Duizel, man aangehouden in Eindhoven

De politie doet donderdagavond een huiszoeking aan de Kerkakker in Duizel vanwege een zaak over handel in verdovende middelen. De doorzoeking houdt verband met een arrestatie van een man in Eindhoven eerder die avond, laat de politie weten.

Een woordvoerder van de politie kan verder nog niks vertellen over wat er precies speelt en waar de politie naar op zoek is.

De politie is met meerdere auto's ter plaatse bij het huis in Duizel. Het is volgens de woordvoerder niet duidelijk of in Duizel ook mensen zijn aangehouden.