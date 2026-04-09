'Polonaise aan agenten' door straat in Duizel vanwege drugsonderzoek

De politie heeft donderdagavond een huis aan de Kerkakkers in Duizel van boven tot onder doorzocht vanwege een drugsonderzoek. Eerder op de avond zijn meerdere mensen aangehouden in Eindhoven. Daarna is de politie naar Duizel gegaan.

Een agent ter plaatse meldde in eerste instantie dat er meerdere mensen waren aangehouden in Duizel. Dat blijkt vrijdagochtend niet te kloppen, zo laat een woordvoerder van de politie weten. Nu blijkt dat er eerder donderdagavond vier mensen zijn aangehouden in Eindhoven.

De voordeur van het huis in Duizel is geforceerd, er zit een tijdelijk slot in. Verder is er bij het huis niets meer te zien van wat er op donderdagavond is gebeurd. Buurtbewoners vertellen vrijdagochtend dat ze donderdagavond 'een polonaise aan agenten' voorbij zagen komen.

Bewoners in de straat reageren terughoudend: "Wij weten ook niet waarom", zegt een buurtbewoonster. "Officieel woont daar een man alleen, maar er kwamen heel veel mensen over de vloer. Maar verder bemoei ik me er niet mee hoor." Acht politiewagens kwamen naar het huis. Te zien was hoe de politie het huis van de zolder tot aan de benedenverdieping doorzocht. Het onderzoek had te maken met handel in verdovende middelen, aldus de agent ter plaatse.

In totaal vier mannen aangehouden De politie meldt vrijdagochtend dat er in totaal vier mannen zijn aangehouden. Zij zitten nog vast en het onderzoek gaat vrijdag verder. Twee mannen zijn opgepakt voor het bezit van en de handel in verdovende middelen. Een man is opgepakt omdat hij een mes bij zich had en de vierde man had nog dertig dagen gevangenisstraf open staan. Op het adres in Duizel zijn 'diverse strafbare goederen' gevonden.