Brand in oud pand in centrum van Oss

In een appartement aan de Monsterstraat in het centrum van Oss woedde vrijdagochtend brand. De brand ontstond rond kwart voor zeven op de derde verdieping. De bewoners waren niet thuis toen de brand uitbrak.

De brandweer schaalde al snel op naar middelgrote brand omdat niet duidelijk was of er nog iemand in het appartement was en het om een oud pand uit 1909 gaat. Er werden meerdere brandweerauto's opgeroepen.

De brand was snel onder controle en er bleek niemand meer binnen te zijn, de bewoners waren niet thuis. Er zijn ruiten van het appartement gesneuveld en er ligt glas in de straat.

Bij de brand kwam veel rook vrij. Naastgelegen appartementen liepen ook rook- en roetschade op. Stichting Salvage is ingeschakeld om samen met de bewoners de schade op te nemen.

Hoe de brand kon ontstaan is nog onduidelijk. De Monsterstraat en een deel van de nabijgelegen Koornstraat zijn afgesloten door de politie.