Kat overleden bij brand in oud pand in centrum van Oss

In een appartement aan de Monsterstraat in het centrum van Oss woedde vrijdagochtend brand. De brand ontstond rond kwart voor zeven op de derde verdieping. Een kat overleefde de brand niet.

De brandweer schaalde al snel op naar middelgrote brand omdat niet duidelijk was of er nog iemand in het appartement was en het om een oud pand uit 1909 gaat. Er werden meerdere brandweerauto's opgeroepen.

De brand was snel onder controle en de bewoners bleken niet thuis te zijn. Wel was er een kat in de woning aanwezig, die de brand niet overleefde.

Veel schade

Bij de brand kwam veel rook vrij. Er zijn ruiten van het appartement gesneuveld en er ligt glas in de straat. Naastgelegen appartementen liepen ook rook- en roetschade op. Stichting Salvage is ingeschakeld om samen met de bewoners de schade op te nemen.

Hoe de brand kon ontstaan is nog onduidelijk. De Monsterstraat en een deel van de nabijgelegen Koornstraat zijn afgesloten door de politie.