Scooterrijder met afgeplakt kenteken probeert aan politie te ontkomen

Een scooterrijder is donderdag in Helmond na een achtervolging door de politie aangehouden. De politie gaf de bestuurder een stopteken nadat ze zagen dat zijn kenteken was afgeplakt.

Agenten zagen de scooter aan het einde van de middag over de Kasteel-Traverse in Helmond rijden. Ze vonden dat de scooterrijder er zenuwachtig uit zag, waarop ze het kenteken wilden controleren. Dat bleek afgeplakt.

De bestuurder kreeg een stopteken maar dat negeerde hij, waarop hij ervandoor ging. De agenten zetten een achtervolging in en kregen hulp van meerdere collega's.

Nog een poging tot ontsnappen

Toen de scooterrijder wilde afslaan in de richting van de Berlaerstraat reed hij tegen een politieauto aan en viel hij. De man gaf het vervolgens nog niet op en rende weg. Dat was van hele korte duur: nog geen vijf meter verder gaf hij zich alsnog over.

De scooter bleek geschorst, wat betekent dat de scooter niet op de openbare weg mag rijden. Ook was het voertuig niet verzekerd. De scooter is in beslag genomen. De bestuurder is aangehouden.