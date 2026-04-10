Ringbaan, worstenbroodje en Westpoint: Tilburgs lettertype bestaat 10 jaar

“Het lettertype is zelfs in Brazilië, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten gedownload”, vertelt Sander Neijnens. De ontwikkelaars van TilburgsAns hadden nooit verwacht dat het zo ver zou komen. Toch staan ze dit weekend stil bij het 10-jarig jubileum, waar zelfs een Duitse steenhouwer komt vertellen waarom hij het lettertype zo mooi vindt.

Eigenlijk was Sander een lettertype aan het maken voor zijn eigen facturen toen hij het idee kreeg voor TilburgsAns. “Ik wilde er een icoontje van de kruikenzeiker aan toevoegen. Dan kun je altijd zien dat het in Tilburg gemaakt werd.” Hij dook erin en kwam erachter dat je een teken kunt instellen voor een bepaalde combinatie van letters. “Toen heb ik een combinatie van de letters K-R-U-I-K-E-N-Z-E-I-K-E-R gemaakt. Als ik de laatste letter intypte veranderde het woord automatisch in het icoontje van de kruikenzeiker.”

Daar ontstond het idee voor een Tilburgs lettertype met meer pictogrammen. Hij sloeg de handen ineen met kunstenaar Ivo van Leeuwen “De eerste versie van het lettertype vond hij veel te mooi voor Tilburg”, lacht Sander. “We zijn op zoek gegaan naar het karakter van de stad.”

Ze vonden dat Tilburg een stad is met best wat dorpse kernmerken. “Als je een dorp vergelijkt met letters is het een handschrift, omdat het heel persoonlijk is. Een stad kun je dan meer zien als een drukletter, omdat het allemaal wat formeler is. Daarom zit TilburgsAns daar een beetje tussenin.”

“Ik kom wel eens overlijdensberichten tegen in ons lettertype.”

Wat het lettertype verder Tilburgs maakt, zijn de ruim honderd pictogrammen van kenmerkende plekken in de stad. “Dat zie je eigenlijk nooit”, vertelt Sander. “Dit is nog steeds uniek in de wereld.” Tijdens de viering van het 10-jarig bestaan komen er 27 pictogrammen bij, waardoor het totaal aantal op 150 komt. Dat het project zo omarmd wordt door de Tilburgers blijft voor Sander bijzonder. Soms raakt het hem zelfs. “Ik kom in de krant weleens overlijdensberichten tegen in ons lettertype. Dat betekent dat iemand op het laatste moment nog verbonden wil zijn aan de plaats waar hij of zij gewoond heeft. Dat is ontroerend.”

“Er zijn dus grafstenen in Duitsland waar de letters in TilburgsAns zijn uitgehouwen.”