Herdenkingsplek Jano (20) opnieuw doelwit van diefstal

Op de plek waar de 20-jarige Jano in 2015 in Best om het leven kwam, onderhoudt zijn familie al jaren een herdenkingsplek langs de Eindhovenseweg Zuid. De laatste tijd verdwijnen er echter steeds vaker bloemen en andere spullen. "Heb gewoon respect", zegt zijn vader, George Grünberg (64).

Het dodelijke ongeluk gebeurde in 2015, toen Jano met zijn scooter frontaal op een auto botste op de Eindhovenseweg Zuid. De impact op familie en omgeving was groot. "Honderden mensen herdachten hem daar destijds. Vanaf Eindhoven tot aan de plek stond het vol", herinnert zijn vader zich. George vertelt dat de familie de plek al sinds de week na het ongeluk verzorgt. "Vanaf dag twee zijn we daar bezig: onkruid weghalen, bloemen neerzetten, kaarsjes aansteken. We houden het netjes."

"Op zijn verjaardag hangen we ballonnen, maar zelfs die worden meegenomen."

De laatste jaren gebeurt er echter iets pijnlijks: spullen worden meegenomen van de herdenkingsplek. "Het is inmiddels al zes keer gebeurd", zegt hij. "Vier keer zijn bloemen meegenomen, en ook een windlicht en zelfs een hele pot." De familie probeert zich aan te passen. In de winter plaatsen ze kunstbloemen, omdat echte bloemen snel verwelken. Maar ook die verdwijnen. "Dan laten ze de pot staan en nemen ze alleen de bloemen mee."

Soms gaat het nog verder. "Op zijn verjaardag hangen we ballonnen op en zetten we extra kaarsjes neer. Maar zelfs die worden meegenomen", vertelt zijn vader.

"Het is gewoon verdrietig. Het doet pijn."

Voor de vader is het moeilijk te begrijpen dat mensen zoiets doen. "Het is gewoon verdrietig. Het doet pijn", zegt hij. De plek heeft voor de familie een dubbele betekenis. "Het is een hele slechte herinnering, omdat Jano daar om het leven kwam. Maar het is ook de laatste plek waar hij is geweest." Juist daarom is de plek zo belangrijk. "We praten daar ook tegen hem. Dan zeggen we: 'Het is weer netjes, jongen.' En als het dan weer weg is, daar kan ik zo slecht tegen."

