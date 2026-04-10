Vader misbruikt en filmt zijn eigen dochters, twee jaar celstraf geëist

Het is vrijdag een emotionele dag in de rechtbank van Den Bosch tijdens de zaak van Johannes H. (45) die zijn twee dochters seksueel heeft misbruikt. De meiden waren nog minderjarig toen dat thuis in Son en Breugel gebeurde. De officier van justitie eist twee jaar gevangenisstraf, waarvan een jaar voorwaardelijk.

Tijdens de coronaperiode kwam H. thuis te zitten. Toen begon het seksueel misbruik. Dat gebeurde als moeder nachtdiensten draaide en H. alleen thuis was met de kinderen. Hij haalde dan de jongste van de meiden uit bed en betastte haar en zichzelf. H. vertelde aan zijn dochter, die toen negen jaar was, dat als ze iets zou zeggen dat 'papa dan naar de gevangenis zou moeten'. Dit alles had nooit mogen gebeuren, zegt hij nu. "Ik kreeg een reactie in mijn lichaam die ik niet begreep", vertelt hij geëmotioneerd.

In de zomer van 2020 vroeg zijn andere dochter of ze een keer klusjes mocht doen voor geld. Daarop bedacht H. om met haar hetzelfde te doen als met zijn andere dochter. Hij misbruikte de 10-jarige, maar dat voelde volgens hem verkeerd. "Ik kon het niet. Ik wist niet wat ik ermee aan moest. Ik heb het afgebroken en haar geld gegeven."

H. zegt dat dit eenmalig was, maar volgens zijn dochter is het vaker gebeurd. Dat vindt de officier van justitie kwalijk. "In de gesprekken met haar geeft ze aan dat het meerdere keren is gebeurd. Dat u dat ontkent, breekt haar hart elke dag opnieuw." Dat wordt extra duidelijk tijdens de slachtofferverklaring die ze zelf moedig weet op te lezen. "Ik krijg geen erkenning voor wat je hebt gedaan. 's Nachts ben ik bang dat jij terugkomt om mij pijn te doen. Het voelt alsof de liefde tegen me is gebruikt."

"Je hebt een stukje van mij gestolen."