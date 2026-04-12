Deze tennisser kijkt naar Djokovic en Federer: 'Komen nog mooie jaren'

Sander Jong (25) blijft strijden voor een carrière als proftennisser. Na twee jaar blessureleed is de Vughtenaar terug en blijft de top 100 van de wereld zijn droom. “Deze jaren zijn een investering voor de toekomst waarin ik hoop in de top mee te draaien.”

Van je hobby je werk maken is voor weinig mensen weggelegd. Sander Jong slaagde er wel in en daarvoor verliet hij op 18-jarige leeftijd Nederland. “Ik ben in Amerika collegetennis gaan spelen en dat combineerde ik met studeren. Toen ik in 2023 klaar was, heb ik me een jaar fulltime gericht op tennis.”

Hij schopte het tot de 463e plek van de wereld en was ambitieus om verder te klimmen. “De volgende stap was kwalificatie voor de Grand Slams, de toernooien die bovenaan mijn lijstje staan.” Door de wens voor deelname aan de grootste toernooien ter wereld moest een streep worden gezet. Door een blessure aan zijn linkerknie kon hij zo’n anderhalf jaar niet in actie komen. “Ik ben eraan geopereerd, maar bleef dezelfde klachten houden. Het heeft heel lang geduurd voordat dat was opgelost. Toen ik weer ging spelen, kreeg ik last van mijn linkerpols. Om een beetje te kunnen functioneren, waren injecties noodzakelijk.” Hij baalde enorm dat hij zo’n twee jaar amper op de tennisbaan stond. Toch was hij vastberaden om niet op te geven. “In het begin dacht ik dat blessureleed er gewoon bij hoorde. Na verloop van tijd vroeg ik me wel af of het me dit allemaal wel waard was. Ik wist al snel dat ik door wilde gaan, want ik weet dat ik het niveau heb om hele mooie dingen te bereiken. Als ik een jaar fit ben, weet ik zeker dat ik mijn oude ranking kan halen en nog beter. Ik blijf ervoor vechten, al blijven blessures lastige momenten.”

Een andere reden dat hij niet wilde opgeven, waren toptennissers als Novak Djokovic, Roger Federer en Rafael Nadal. “Die gasten laten zien dat je tot eind dertig op het allerhoogste niveau door kan gaan. Maar ook wat onbekendere tennissers met een goede carrière gaan langer door. Het geeft mij vertrouwen dat er nog mooie jaren kunnen komen. Als ik bijvoorbeeld over een jaar of twee/drie in de top honderd sta, dan kan ik nog een jaar of tien spelen.” De top honderd is vooralsnog een traject van de lange adem, want Jong staat nu op plek 945. “Door de blessures moet ik mijn ranking weer vanaf nul opbouwen. Ik speel voornamelijk kleinere toernooien, waarmee ik niet veel punten kan verdienen. Maar als ik richting mijn oude ranking ga, speel ik de Challenger Tour, waarmee ik grotere stappen kan zetten.” Vorige maand liet hij zien op de juiste weg te zijn door een toernooi in Spanje te winnen. Goed voor het gevoel, maar ook voor de portemonnee. “Met start- en prijzengeld kan ik wat verdienen en ook door in de Eredivisie te spelen. Maar het is niet zo dat ik er rijk van word. De kosten zijn heel hoog: van vluchten, overnachtingen tot het betalen van een coach. Ik zie deze jaren als een investering om naar de hogere toernooien te gaan. In de top van tennis kun je goed geld verdienen.”

Landskampioenschap Sander Jong speelt ook dit seizoen voor het Bossche tennisteam BTC De Pettelaer. De landstitel is het doel. “De bovenste vier ploegen gaan de play-offs in, daar willen we bijzitten. Daarna gaan we voor het hoogst haalbare.”