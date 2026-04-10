Bosz hersteld van feest: 'Dacht dat de hoofdpijn niet erger kon, toch wel'

Het kampioenschap is binnen, maar alsnog wil PSV alle wedstrijden winnen. De selectie, en met name Peter Bosz zelf, moest wel even bijkomen van de festiviteiten rondom het kampioenschap, vertelt hij op zijn persconferentie. Er is ook een waslijst aan spelers afwezig tijdens het duel met Sparta komende zaterdag, waaronder Joey Veerman.

Maar niet alleen met de sigaren ging het hard, ook met de alcohol. "Bij mij persoonlijk was de kater groot. Ik dacht na maandag dat de hoofdpijn niet erger kon, maar dat kon wel. Het was een stuk meer drank dan ik gewend ben, dat voel je.”

“Als ik eerlijk ben zijn er te veel sigaren opgegaan. Ik had er drie bij me, maar die waren al op. We hebben er daarna nog met de hele staf eentje gerookt op de middenstip, wat traditie is. En daarna nog eentje op de tribune”, blikt Bosz terug op de huldiging.

Ook moeder Tiny Bosz heeft genoten van het feest. "Mijn moeder was ook moe, maar heeft er enorm van genoten. Intens gelukkig, zoals ze zelf zei: “Dat ik dit nog op mijn oude dag mee mag maken." Ze is wel een levensgenieter.”

Toch gaat hij al snel weer over op de orde van de dag: voetbal. Er zijn namelijk nog vijf wedstrijden te gaan. Met als eerste Sparta uit, op zaterdagavond. “We hebben donderdag alweer getraind en besproken dat wij de laatste wedstrijden gewoon willen winnen en daar gaan we voor."

Dat zal Bosz wel moeten doen zonder een aantal spelers. Alassane Pléa, Ruben van Bommel en Jerdy Schouten liggen er allen langdurig uit. Sergiño Dest is ook nog afwezig: “Wat ik hoor is dat het erg goed gaat met Dest en dat hij nog een rol gaat spelen dit seizoen", zegt Bosz. Ook Armando Obispo is nog niet fit, maar dat is geen langdurige blessure.

De laatste afwezige in Joey Veerman. Waar hij op de huldiging nog de gangmaker was, zal hij zaterdag schitteren door afwezigheid. "Uit de wedstrijd met Utrecht kwam hij met klachten. Ook dit zal niet heel lang duren. We hopen dat hij er de volgende wedstrijd weer bij zal zijn."

En dus is er ruimte voor andere spelers. Fabian Merién en Joël van den Berg zullen tot het einde van het seizoen aansluiten vanuit Jong PSV. Verder hoeven we geen fantasie-opstellingen te verwachten. “Ik zal geen hele gekke dingen gaan doen, maar je zal er soms toe gedwongen worden." De kans is wel groot dat Nick Olij in de komende wedstrijden zijn debuut onder de lat zal maken."