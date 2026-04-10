Twee gewonden bij steekpartij in Bergen op Zoom, verdachte opgepakt

Vandaag om 15:03 • Aangepast vandaag om 15:33

Bij een steekpartij aan de Zuiderdreef in Bergen op Zoom zijn vrijdagmiddag twee mensen gewond geraakt. De politie hield kort na de steekpartij in de buurt een verdachte aan.

Redactie

De steekpartij vond plaats in de omgeving van een basisschool.

Het is niet bekend hoe de gewonden eraan toe zijn. Een ambulance is met spoed naar het ziekenhuis gereden. Een tweede ambulance brengt het andere slachtoffer naar het ziekenhuis. De politie doet verder onderzoek.

