Krijgen we een nieuwe Brabantse Eredivisionist? Dit zijn de kanshebbers

Het seizoen loopt op zijn einde, maar in de Keuken Kampioen Divisie is het nog razend spannend. Maar liefst vier Brabantse teams dingen nog mee om de play-off-plekken voor promotie naar de Eredivisie. Toch zou het zelfs nog kunnen gebeuren dat er uiteindelijk maar één van de vier daadwerkelijk de play-offs in gaat.

Willem II is al zeker van deelname. Zij staan momenteel vierde en dat zou genoeg zijn om de eerste ronde van de play-offs over te slaan. Ook heeft Willem II de play-off-plek van de derde periode gekregen. Cambuur won deze eigenlijk, maar de Friese club is al zeker van promotie naar de Eredivisie en de Tricolores werden tweede in deze periode.

Momenteel staan Willem II, RKC en FC Den Bosch op een plek die uiteindelijk recht geeft op een deelname aan competitie voor promotie aan het einde van het seizoen.

Voor RKC en FC Den Bosch is het een stuk spannender. De club uit Waalwijk staat momenteel zevende, wat genoeg is, maar de Bosschenaren staan, met een wedstrijd minder, slechts drie punten achter RKC op de negende plaats.

Normaliter gaan plek drie tot en met acht naar de play-offs, maar omdat Jong PSV hiertussen staat, zou de negende plaats ook genoeg zijn voor een ticket. Jong PSV mag namelijk niet promoveren. Maar of die negende plaats daadwerkelijk genoeg is, moet nog blijken.

Periodetitel belangrijk

Dat is namelijk afhankelijk van de laatste periode. Momenteel staat ADO Den Haag bovenaan in de vierde periode, maar zij zijn al kampioen en dus schuift de daarmee te verdienen play-off-plek op naar de tweede plaats van de periode. Daar staat momenteel Vitesse.

De ploeg uit Arnhem staat momenteel niet in het rijtje van plaats drie tot en met acht, wat zou betekenen dat zij een play-off-plek afpakken van de ranglijst en dus op de negende plaats buiten de boot zou vallen. RKC en FC Den Bosch maken zelf ook nog kans op de vierde periode.

Het zou dus zomaar verkeerd kunnen uitpakken voor een van de Brabantse clubs. En al helemaal voor FC Eindhoven. Zij staan momenteel vijf punten achter FC Den Bosch en met drie wedstrijden te gaan (voor FC Den Bosch vier), lijkt dat een lastige opgave te worden. Maar mochten alle Brabantse clubs goed presteren in de laatste wedstrijden, zou het zomaar kunnen dat we Willem II, RKC, FC Den Bosch en FC Eindhoven terug zien in de play-offs.