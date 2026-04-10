Provincie en waterschap willen waterzuivering bij nieuw Bravis ziekenhuis

Als het aan Provinciale Staten en het Algemeen Bestuur van waterschap Brabantse Delta ligt, moet bij de nieuwbouw van het Bravis ziekenhuis in Roosendaal een waterzuivering komen. Een zogeheten 'farmaceutisch filter' moet onder meer medicijnresten en medische afvalstoffen al filteren. De bedoeling is dat hiermee rioolwaterzuiveringen en drinkwaterbedrijven worden ontlast.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ziet afvalwater uit ziekenhuizen als een ernstige bedreiging voor de gezondheid, vanwege hoge concentraties medicijnresten en bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica. Die stoffen kunnen terechtkomen in het oppervlaktewater, wat schadelijk is voor de gezondheid en het milieu.

Waterschap steunen

Volgens initiatiefnemers CDA, BBB, Partij voor de Dieren en ChristenUnie-SGP reden genoeg om af te dwingen dat het ziekenhuis die stoffen zelf gaat filteren. Een meerderheid was het met hen eens. De provincie moet nu met Brabantse Delta in gesprek over de mogelijkheden om farmaceutische filters af te dwingen in de vergunning van het nieuw te bouwen ziekenhuis.

Eerder nam het Algemeen Bestuur van Brabantse Delta unaniem een voorstel aan om met het Bravis ziekenhuis in gesprek te gaan over een filter. De provincie gaat die gesprekken nu steunen.

Verantwoordelijk gedeputeerde Saskia Boelema (D66) van Water en Gezondheid liet vrijdag al weten bereid te zijn om het gesprek met de waterschappen aan te gaan.

Provinciale Staten roepen Gedeputeerde Staten ook op om gemeenten en waterschappen te wijzen op de mogelijkheden om in vergunningen eisen te stellen aan lozingen van zorglocaties. Waterschappen gaan over waterzuiveringen en gemeenten over het riool.