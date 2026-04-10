Breda maakt foutje met plaatsen bord: olifantenpaadje geen beschermd gebied

Op een olifantenpaadje in de Haagse Beemden zijn vorige week bordjes geplaatst met de tekst ‘Natuurgebied, geen toegang’. Het vijftien meter lange pad bleek echter niet tot beschermd natuurgebied te behoren. De gemeente Breda erkent nu dat de borden verkeerd zijn geplaatst.

BredaNu Geschreven door

Buurtbewoners in de Haagse Beemden waren verbaasd toen er op het olifantenpaadje aan de Bredestraat, ter hoogte van Biesvaren, gemeentelijke paaltjes verschenen met bordjes waarop stond dat het gebied niet toegankelijk was. Het paadje wordt al tientallen jaren gebruikt door wandelaars, hardlopers en mensen die hun hond uitlaten. Ook spelen kinderen vaak in de struiken naast het pad, schrijft BredaNu.

Volgens een buurtbewoonster, die liever anoniem blijft, heeft de gemeente vooraf geen overleg gehad met omwonenden. Zij vindt dat de gemeente de afsluiting had moeten aankondigen. Het besluit om het pad te sluiten zorgde voor veel onbegrip, zeker omdat een nabijgelegen gebied al is afgezet. Bewoners vermoeden dat er een klacht is ingediend, maar dit is niet bevestigd.

Vergissing van de gemeente

De gemeente Breda heeft inmiddels aangegeven dat er sprake was van een fout. De bordjes waren bedoeld voor andere olifantenpaadjes in de regio, die wel door dichte bossen lopen. De woordvoerder laat weten dat de borden inmiddels zijn verwijderd en later op de juiste locaties worden geplaatst.