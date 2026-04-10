John maakt bioscoopfilm, Bosz hersteld van kater: dit gebeurde vandaag

John de Bever en zijn man Kees maken een bioscoopfilm, stichting Q-support en C-support die patiënten met Q-koorts en longcovid overspoeld nu de zorg stopt en PSV-trainer Peter Bosz is hersteld van zijn kater: dit is het nieuws dat je vrijdag gelezen moet hebben.

Zanger John de Bever schittert binnenkort op het witte doek. Zijn echtgenoot Kees Stevens verraste hem deze week op Malta met het nieuws dat het duo hun filmdebuut gaat maken. De bioscoopfilm krijgt de titel 'Alles voor de fans' en wordt later dit jaar opgenomen, gecombineerd met een fanreis. John reageerde gekscherend: "Die is gek geworden. Ik ben bijna dood en dan maken we een film." Lees hier het volledige verhaal:

In de rechtbank van Den Bosch stond vrijdag Johannes H. (45) terecht voor het seksueel misbruiken van zijn twee jonge dochters in Son en Breugel. Het misbruik begon tijdens de coronaperiode toen de man thuiszat en zijn vrouw nachtdiensten draaide. De dochters deden tijdens de slachtofferverklaring emotioneel hun verhaal: "Het voelt alsof de liefde tegen me is gebruikt." De officier van justitie eiste twee jaar gevangenisstraf, waarvan een jaar voorwaardelijk. Check hier de details:

De stichting Q-support en C-support, die patiënten met Q-koorts en longcovid bijstaat, wordt overspoeld met reacties nu bekend is dat zij moeten stoppen. Het ministerie van Volksgezondheid stelt na 2026 geen financiering meer beschikbaar. Vooral in noordoost-Brabant, het epicentrum van de grootste Q-koortsuitbraak tussen 2007 en 2010, maken patiënten zich zorgen. "We vallen tussen wal en schip", zegt Q-koortspatiënt Yvonne van Genk uit Made. Lees hier hun verhaal:

Het kampioenschap is binnen, maar alsnog wil PSV alle wedstrijden winnen. De selectie, en met name Peter Bosz zelf, moest wel even bijkomen van de festiviteiten rondom het kampioenschap, vertelt hij op zijn persconferentie. "Bij mij persoonlijk was de kater groot." Er is ook een waslijst aan spelers afwezig tijdens het duel met Sparta komende zaterdag, waaronder Joey Veerman. Lees hier de details: