Bestuurder knalt tegen boom bij Den Bosch: auto total loss

Een automobilist is vrijdagavond de controle over het stuur verloren en in een greppel beland in het buitengebied van Den Bosch. De bestuurder, die mogelijk te hard heeft gereden, lijkt er zonder ernstige verwondingen vanaf te zijn gekomen en is voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond half zeven, vlakbij de kruising tussen de Steenbeemden en de Baronesse van Egmondweg. De automobilist kwam uit de richting van de Haverleij. De auto raakte aan de linkerkant van de weg een boom en kwam in de greppel tot stilstand. Meerdere onderdelen van de auto braken af en kwamen terecht in een naastgelegen weiland.

Omstanders hebben direct de hulpdiensten gebeld. De bestuurder is voor controle naar het ziekenhuis gebracht en lijkt geen ernstige verwondingen te hebben opgelopen. Het is niet bekend waardoor hij de controle over het stuur verloor. Mogelijk reed de automobilist te hard. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.