Verdachte aangehouden voor neersteken bekende horecabaas in Best

De politie heeft vrijdagavond een verdachte aangehouden in het onderzoek naar een steekpartij in Best. De man wordt verdacht van het neersteken van een bekende horecabaas.

De verdactie zit vast op het politiebureau. Het onderzoek van de politie loopt nog. De politie wil vrijdagavond desgevraagd nog niet meer over de aanhouding vertellen.

Bekende horecabaas in Best

Het slachtoffer is de eigenaar van Grand Café FF en zalencentrum Prinsenhof. De uitbater was vrijdagochtend al vroeg in het zalencentrum voor de voorbereiding van een koffietafel na een uitvaart.

De verdachte probeerde vermoedelijk in te breken of iets te stelen, waarop de horecabaas hem achtervolgde. Even verderop, vlakbij Grand Café FF aan de Hoofdstraat, werd hij neergestoken.

Gevluchte man opgepakt

De verdachte sloeg op de vlucht en is dus vrijdagavond opgepakt. Zaterdag hoopt de politie meer informatie over de aanhouding naar buiten te brengen.