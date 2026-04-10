Frank van Leeuwen mag zichzelf De Slimste Mens noemen

Frank van Leeuwen (30) heeft vrijdagavond de grote finale van de populaire kennisquiz De Slimste Mens gewonnen. De presentator van Goedemorgen Nederland bij WNL toonde opnieuw zijn brede algemene kennis en snelle antwoorden.

Het was een spannende finale, waar hij begon met het jongleren van De Slimste Mens mokken en uiteindelijk het eindspel won van Delilah

"Bedankt voor de waanzinnige sfeer. Het is een warm bad. Ik bedank mijn familie en vrienden. Het was een waanzinnig avontuur", zegt de Brabander.

Hij was al winnaar van de halve finale, waarin hij Maaike Schoon versloeg, en wist in de finale zijn plaats als de slimste mens van het seizoen te bevestigen.

Van Leeuwen heeft daarmee de titel veroverd in het 27e seizoen van De Slimste Mens en mag zich nu officieel de winnaar noemen.