Advocaten roepen staatssecretaris op maatregelen EBI in Vught te schrappen

De Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) roept staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Claudia van Bruggen op de strenge communicatiemaatregelen op de zwaarst bewaakte afdelingen van gevangenissen te schrappen. In november werd het toezicht in zwaarbeveiligde inrichtingen zoals de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught aangescherpt als gevolg van een nieuwe gevangeniswet.

Een groep advocaten ging toen tijdelijk in staking vanwege het volgens hen te strenge toezicht. Vooral het verregaande cameratoezicht maakte vertrouwelijke communicatie volgens de advocaten onmogelijk. Begin maart werd besloten om de camerakwaliteit te verlagen waardoor het niet meer mogelijk zou zijn om van de beelden te kunnen liplezen.

'Situatie nog steeds onwerkbaar'

"De bestaande zorgen over het gebrek aan vertrouwelijkheid zijn evenwel niet weggenomen en vastgesteld moet worden dat de situatie op dit moment nog steeds onwerkbaar is", schrijft de NVSA vrijdag in een brief aan Van Bruggen.

De vereniging wijst erop dat de verboden op verhullende communicatie en het verstrekken of laten zien van (digitale) documenten 'het verlenen van adequate rechtsbijstand' onmogelijk maken.

Vrees voor grote vertragingen

De NVSA zegt dat advocaten zich niet aan de verboden 'kunnen en zullen houden zolang deze blijven gelden'. Als gesprekken met cliënten daarom worden onderbroken of beëindigd, kan dat volgens de advocaten grote vertraging van lopende strafprocessen opleveren.