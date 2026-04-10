Explosief ontploft bij appartementencomplex in Eindhoven, niemand gewond

Bij een appartementencomplex aan de Offenbachlaan in Eindhoven is vrijdagavond iets voor negen uur een explosief afgegaan. Een verdachte stak het explosief daaraan een flesje met brandbare vloeistof af bij de gevel en onder het raam van een appartement op de begane grond.

Niemand raakte hierbij gewond. De buitenzijde van het appartementencomplex liep wel wat schade op.

De straat is deels afgezet. De politie doet onderzoek. Omdat het om een explosie gaat, is ook een TEV aanwezig. Dat staat voor Teamleider Explosieven Veiligheid. De TEV is een gespecialiseerde politieagent die meldingen van explosieven beoordeelt, de veiligheid garandeert en als het nodig is, de EOD (Explosieven Opruimingsdienst) kan inschakelen.