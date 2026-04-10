Woningoverval in Palmboomstraat Den Bosch, bewoner gewond

Twee overvallers zijn vrijdagavond rond kwart voor tien een huis aan de Palmboomstraat in Den Bosch binnen gedrongen. Bij de overval is een bewoner gewond geraakt.

Twee onbekende overvallers wisten de woning binnen te dringen, waarbij een bewoner gewond raakte. De gewonde persoon werd ter plekke behandeld door ambulancepersoneel.

Volgens de politie is de eerste overvaller 1,95 meter lang, heeft een donkere huidskleur en droeg een Post-NL jas. De tweede man is 1,85 meter lang, licht getint en heeft een ringbaard.

De twee overvallers gingen er vandoor op een scooter en zijn nog voortvluchtig. De politie waarschuwt mensen de twee niet zelf te benaderen.