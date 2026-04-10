Navigatie overslaan

Woningoverval in Palmboomstraat Den Bosch, bewoner gewond

Vandaag om 22:45 • Aangepast vandaag om 23:04
Woningoverval in Palmboomstraat Den Bosch, bewoner gewond (foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink)
Twee overvallers zijn vrijdagavond rond kwart voor tien een huis aan de Palmboomstraat in Den Bosch binnen gedrongen. Bij de overval is een bewoner gewond geraakt. 

 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Twee onbekende overvallers wisten de woning binnen te dringen, waarbij een bewoner gewond raakte. De gewonde persoon werd ter plekke behandeld door ambulancepersoneel.

Volgens de politie is de eerste overvaller 1,95 meter lang, heeft een donkere huidskleur en droeg een Post-NL jas. De tweede man is 1,85 meter lang, licht getint en heeft een ringbaard.

De twee overvallers gingen er vandoor op een scooter en zijn nog voortvluchtig. De politie waarschuwt mensen de twee niet zelf te benaderen.

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Twitter X te accepteren en de inhoud te bekijken.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
